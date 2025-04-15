В Сонгкхле (Таиланд) стартовал этап Азиатского тура по пляжному волейболу AVC Beach Tour 24th Samila Open

Фото: пресс-служба НОК РК

В первый день соревнований два дуэта из Казахстана добились побед, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Дмитрий Яковлев и Абдулмаджид Мохаммад в упорной и напряжённой борьбе со счетом 2:1 обыграли соперников из Китая.

Пара Сергей Богату / Кирилл Гурин уверенно стартовала на турнире, одержав победу над пляжниками их Ирана - 2:0.