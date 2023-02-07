Казахстанские спасатели вылетели в Турцию

В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

Фото пресс-службы МЧС РК

Спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Предварительный город прибытия - Газиантеп.

В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.

Группа укомплектована как необходимым оборудованием, так и опытными спасателями с многолетним богатым опытом в спасательных операциях, отметили в МЧС.