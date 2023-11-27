Казахстанские теннисисты узнали соперника по квалификации Davis Cup 2024

В испанской Малаге прошла жеребьевка квалификационного раунда «Кубка Дэвиса» на 2024 год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Фото: ktf.kz

«Подопечные Юрия Щукина 2-3 или 3-4 февраля 2024 года сыграют на выезде со сборной Аргентины. Позже точные даты выберут аргентинцы. Казахстан и Аргентина между собой играли 2 раза: в 2011 году наша команда в 1/4 финала в Буэнос-Айресе проиграла — 0:5, а в 2017 году в Астане на стадии отбора плей-офф победила со счетом 3:2. В мировом рейтинге команда Казахстана занимает 13-е место, аргентинцы 19-е», — сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Стоит отметить, что это будет отбор в финальную стадию командного чемпионата мира. Квалификационные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

Напомним, женская сборная Казахстана сыграет с Японией за право выступить на чемпионате мира 2024 года.