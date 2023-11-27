Определился соперник сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг

«За право выйти в финальную стадию казахстанки на выезде будут бороться со сборной Японии. Матчи пройдут 12-13 апреля 2024 года. Две команды за всю историю между собой играли 5 раз. Счет в личных противостояниях 4:1 в пользу Японии, но все эти матчи проходили, когда обе команды играли ещё не в Мировой группе, а в зоне Азия/Океания», - сообщает Федерация тенниса Казахстана.