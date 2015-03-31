Казахстанский актер сыграет супергероя в российском боевике

Известный казахстанский актер Санжар Мадиев снимется в российском фантастическом боевике "Защитники" о команде советских супергероев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на kinopoisk.ru.
Режиссером боевика выступит Сарик Андреасян, известный такими работами, как "Ограбление по-американски-2", "Что творят мужчины" и "Служебный роман. Наше время".
В команду супергероев, по замыслу авторов, вошли представители разных национальностей СССР, а их сверхспособности отражают сильные качества и традиции представленных народов. Авторы проекта планируют создать на его основе франшизу и постепенно вводить в ее сюжет супергероев из других союзных республик.
"Как любой мальчишка, в детстве я представлял себя кем-нибудь из супергероев и никак не мог подумать, что сам им стану, - признается Санжар. - Я пересмотрел все фильмы и мультфильмы по комиксам, которые только можно найти, и не перестаю их смотреть и по сей день. Они вдохновляют и дают надежду на лучшее".
Супергероев из секретной организации "Патриот", созданной в СССР во время холодной войны, сыграют также Антон Пампушный, Себастьян Сисак-Григорян и Алина Ланина. Валерия Шкирандо исполнит роль руководителя "Патриота", а Станислав Ширин – суперзлодея, собирающего армию клонов для наступления на Москву.