Казахстанский актер сыграет супергероя в российском боевике

Культура
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Айнур Курамысова
Известный казахстанский актер Санжар Мадиев снимется в российском фантастическом боевике "Защитники" о команде советских супергероев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на kinopoisk.ru.

Режиссером боевика выступит Сарик Андреасян, известный такими работами, как "Ограбление по-американски-2", "Что творят мужчины" и "Служебный роман. Наше время".

В команду супергероев, по замыслу авторов, вошли представители разных национальностей СССР, а их сверхспособности отражают сильные качества и традиции представленных народов. Авторы проекта планируют создать на его основе франшизу и постепенно вводить в ее сюжет супергероев из других союзных республик.

"Как любой мальчишка, в детстве я представлял себя кем-нибудь из супергероев и никак не мог подумать, что сам им стану, - признается Санжар. - Я пересмотрел все фильмы и мультфильмы по комиксам, которые только можно найти, и не перестаю их смотреть и по сей день. Они вдохновляют и дают надежду на лучшее".

Супергероев из секретной организации "Патриот", созданной в СССР во время холодной войны, сыграют также Антон Пампушный, Себастьян Сисак-Григорян и Алина Ланина. Валерия Шкирандо исполнит роль руководителя "Патриота", а Станислав Ширин – суперзлодея, собирающего армию клонов для наступления на Москву.

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