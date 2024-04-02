Казахстанский кобызист выступит с Димашем Кудайбергеном в Венгрии и Турции

На традиционном казахском инструменте Олжас Курманбек играет с 20 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

Олжас Курманбек - профессиональный кобызист, покоряющий зарубежные сцены и завоевывающий внимание пользователей соцсетей.

С 2017 года Олжас выступает на большой сцене совместно со всемирно известным певцом Димашем Кудайбергеном. А интерес к его деятельности как кобызисту пришел, когда он начал выкладывать видео в социальные сети с исполнением саундтреков из зарубежных фильмов.

В его репертуаре имеются две песни, написанные совместно с российским продюсером Игорем Крутым и Димашем, а также произведения композитора Рената Гайсина.

В мае текущего года в рамках концертного тура Stranger Олжас выступит с Димашем в Венгрии и Турции. Кобызист исполнит пять номеров, сольно и в дуэте с артистом.

«Практически на каждом концерте во время зарубежных гастролей зрители подходят, интересуются необычным для них инструментом, восхищаются звучанием кобыза. Поэтому я хочу прославить наш казахский музыкальный инструмент на весь мир», —поделился музыкант главной творческой мечтой.

В пресс-службе министерства добавили, что в планах у музыканта дать сольный концерт в этом году.