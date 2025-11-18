Казахстанский суперкомпьютер вошел в сотню лучших в мире

50
Дана Аменова
специальный корреспондент

Он предназначен для реализации проектов в области искусственного интеллекта

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Национальный суперкомпьютер «Alem.Cloud» занял 86 место в международном рейтинге самых мощных вычислительных систем мира – TOP500. В рейтинг включаются только те кластеры, которые проходят независимое тестирование по стандарту HPL (High-Performance Linpack), глобальному эталону вычислительной мощности, сообщает Kazpravda.kz 

Национальный суперкомпьютерный кластер «Alem.Cloud» был создан по поручению Главы государства на базе инфраструктуры АО «НИТ» Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Суперкомпьютер предназначен для реализации проектов в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных.

Архитектура кластера развернута на базе 64 серверов HPE Cray, объединенных в единый высокоплотный GPU-комплекс. Каждый вычислительный узел оснащён современными ускорителями NVIDIA H200.

Проект суперкомпьютера «Alem.Cloud» реализован в сотрудничестве с международной технологической компанией Presight (G42, ОАЭ), которая обеспечила поддержку в области проектирования высокопроизводительных кластеров и развития AI-экосистемы, что позволило адаптировать лучшие мировые практики под задачи Казахстана.

86 место в рейтинге TOP500 подтверждает, что Казахстан на мировом уровне обладает мощной научно-технологической инфраструктурой и большим потенциалом для развития собственных AI-моделей. Это открывает перед страной возможности для проведения прорывных исследований, а также организации экспорта цифровых услуг и технологий в будущем.

Система обеспечивает производительность в большом петафлопсном диапазоне и является на сегодня самой мощной вычислительной платформой Казахстана и Центрально-Азиатского региона.

«Программное обеспечение суперкомпьютера включает технологии SUSE Harvester, гипервизор нового поколения для виртуализации и распределенных вычислений, а также SUSE Rancher, платформу централизованного управления Kubernetes и AI-нагрузками. За безопасность работы кластера отвечают решения SUSE NeuVector, система контейнерной безопасности с сетевым контролем и защитой рантайма, Palo Alto Networks, средства сетевой безопасности и сегментации, а также криптографические и аппаратные решения Thales для шифрования и управления ключами», – сказано в информации.

Ранее технические специалисты АО «НИТ» совместно с международными партнерами провели комплексное тестирование по методологии HPL (Linpack).

Цель теста – замер производительности системы и подтверждение ее готовности к подаче в рейтинг TOP500. По итогам данного теста суперкомпьютер достиг показателей, которые и позволили Казахстану официально подать заявку для включения в глобальный рейтинг TOP500.

#цифровизация #ИИ #суперкомпьютер #сотня #Alem.Cloud»

