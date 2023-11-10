Казахстанский триумф на World Robot Olympiad в Панаме

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Мира Алипинова

Впервые в истории сразу три казахстанские команды поднялись на пьедестал почета WRO в панамской столице.

Амир Карабаев и Ансар Саурбаев из столичной школы «Роботек»  принесли стране серебро WRO-2023 в категории «Future Engineers». Вагиз Дисембаев и Жанарыс Капаров, тоже из «Роботека», пополнили медальную копилку Казахстана панамской бронзой. На пьедестал почета поднялись  Максим Усольцев и Динмухамед Абдиев из Назарбаев Интеллектуальной школы города Кызылорды, ставшие третьими в категории «Robomission». Первыми ребят поздравили их тренеры Владимир Усольцев, Мирас Муратканов и Серик Ахметов.

На главные старты года в Панаме вышли самые успешные и амбициозные команды робототехников из более чем 80 стран.

Глобальная повестка World Robot Olympiad посвящена тому, как сделать сотрудничество человека и робота успешным и безопасным. Главные темы WRO, по традиции, связаны с Целями устойчивого развития ООН. Тема 2023 года символична для всех стран – «Connecting the World» («Соединяя мир»), команды работали с роботами, создающими инфраструктуру и логистику цифровой индустрии.

За три дня на мировом финале World Robot Olympiad казахстанские робототехники продемонстрировали креативные инженерные решения и высокую мотивацию.

Сегодня World Robot Olympiad – это глобальная Олимпиада, миссия которой в продвижении робототехники и STEM-образования во всем мире. Национальная сборная Казахстана сформирована по итогам странового чемпионата WRO.

#турнир #победа #робототехника #Панама

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