Казахстанского чемпиона лишили боя за день до турнира

Причиной этому послужил перевес его соперника

Фото: sportplustv.kz

Сегодня, 19 января, в Алматы состоится турнир по смешанным единоборствам Octagon 54. Главный бой ивента между Шохасаном Мирзаматовым и казахстанцем Георгием Кичигиным отменен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Причиной этого, по информации пресс-службы лиги является перевес Мирзаматова на 2,5 килограмма.

Таким образом, титул чемпиона лиги в полусреднем весе остается у Кичигина.

Всего в рамках турнира запланировано 12 боев. Начало ивента в 18:00 по времени Астаны.

Трансляция турнира будет осуществляться на канале OCTAGON TV на YouTube, а также на телеканалах Setanta Sports и Q League.