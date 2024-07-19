Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля

Казахстанцам предлагают принять участие в челлендже «День без автомобиля» в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект направлен на снижение загрязнения воздуха за счет отказа от личных автомобилей, что поможет уменьшить выбросы вредных веществ.



22 июля любой желающий может присоединиться к челленджу. Для этого участникам в течение всего дня необходимо отказаться от использования машин. Организаторы предлагают передвигаться на общественном транспорте, велосипеде, самокате или пешком.



Фотографии или видео своего дня без машины нужно опубликовать в социальных сетях, используя хэштеги челленджа #ДеньБезАвтомобиля и отмечая организаторов @birgemiz_taza_alem2022.

