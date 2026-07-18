Казахстанцев призвали соблюдать правила безопасности на водоемах

Чрезвычайные ситуации

Гражданам напомнили о необходимости сообщать о пожарах по телефонам 101 и 112

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В разгар купального сезона Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь призвало казахстанцев соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды и в природных зонах. В ведомстве напомнили, что большинство несчастных случаев происходит в запрещенных и необорудованных для купания местах, передает Kazpravda.kz.

Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра возле водоемов, не допускать их купания без сопровождения взрослых, а также выбирать для отдыха только официально оборудованные пляжи.

«Не купаться в запрещенных и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот"; не купаться в состоянии алкогольного опьянения; не заплывать за буйки; не подплывать к маломерным судам; не нырять в непроверенных местах и не использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого», — сообщили в МЧС.

Кроме того, спасатели напоминают, что запрещается прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, скал и других сооружений, не предназначенных для этих целей. Соблюдение этих правил позволит сохранить жизнь и здоровье отдыхающих.

В ведомстве также обратили внимание на сохраняющуюся высокую пожарную опасность. Казахстанцев призвали не разводить костры в лесах и степных массивах, не бросать непотушенные окурки и спички, а также не оставлять на природе стеклянную посуду, которая может стать причиной возгорания.

При обнаружении пожара или другой чрезвычайной ситуации граждан просят незамедлительно сообщать об этом по телефонам 101 или 112.

#МЧС #пожар #водоемы

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