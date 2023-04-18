Казахстанцу пересадили искусственную кожу

Павлодарские врачи провели уникальную операцию по пересадке искусственной кожи мужчине, пострадавшему в пожаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Житель Павлодара после пожара в квартире очнулся в больнице с ожогами спины и ног.

«Когда в квартире замкнула проводка, я спал, из-за угарного газа потерял сознание и не смог встать. Благодаря вовремя прибывшим пожарным меня смогли вызволить из огня. И второй раз мою жизнь спасли врачи, которые сделали пересадку сгоревшей кожи», – вспоминает свою историю спасения 50-летний пациент.

Мужчину лечили на протяжении двух месяцев без хирургии, а на днях провели операцию по пересадке искусственной кожи, которую доставили из астанинского Научно-исследовательского института биотехнологии.

«Мы надеемся на благоприятный исход, поскольку у пациента был дефицит тех донорских участков, где можно взять кожу, у него была ампутация верхних третей голеней. Более 10 лет назад он получил обморожение. В его ситуации это была операция выбора», – пояснил заведующий камбустиологическим отделением павлодарской городской больницы №1 Марат Канжигалин.

Пересадку кожи в Павлодаре практикуют относительно недавно. За полтора года сделано 6 операций, которые относятся к категории дорогостоящих высокотехнологичных медуслуг.

Для застрахованных жителей эту операцию проводят бесплатно, за счет Фонда обязательного социального медицинского страхования.