Стране необходимо сильное гражданское общество: каждый из нас должен стать настоящим ее патриотом – активным и неравнодушным.

Нам все еще кажется, что достаточно политической воли руководства страны – и жизнь наладится. Мы до сих пор не видим себя в роли управленцев. Прячемся за стерео­типами избранности отдельных лиц и страхами собственной несостоятельности.

Народ ждал новое Послание Президента в том числе и с этими мыслями. И Глава государства фактически призвал граждан влиться в институты государственного управления. Объявлено о создании Национального курултая – общественного совета, где будет представлен весь спектр общественных интересов.

Изменения в избирательной сис­теме, отказ первых лиц страны от партийной принадлежности, снижение порога для регистрации новых партий призваны усилить гражданскую и политическую активность в стране. Все эти решения – проявление политической воли. Но готов ли сам народ?

Январские события доказали несостоятельность опоры на силовой блок. Уличная демократия страшна своей неопределенностью, но никто не подготовил граждан к другому. Сейчас необходимо выстраивать конструктивный диалог с конкретными результатами на всех уровнях. После ручного управления страной предпринимается попытка внедрить самоуправление. Если общество не отреагирует адекватно на попытки властей модернизироваться, то сторонники радикализации «подарят» нам новые жертвы и противостояние.

Нам всем не хватает четких правил и культуры политической конкуренции. Слышны взаимные угрозы. В ходе реализации озвученных Президентом инициатив мы будем наблюдать перегибы на местах, не все чиновники готовы работать по-новому.

И государственных служащих, и народ важно научить быть граж­данами. Ликвидировать правовую безграмотность. Всячески поощрять и стимулировать граж­данскую инициативу, наладить сотрудничество. Букет многолетних социальных проблем, внешняя политическая нестабильность усложняют реформы.

Приход неравнодушных граждан в общественные советы, в новые партии, участие в выборах позволят обновить кадровый потенциал.

В контексте всего происходящего возрастает роль СМИ. После выступления Президента будем надеяться, что журналисты обретут настоящую независимость, и на их материалы будет должная реакция со стороны государственных и правоохранительных органов.

Мы ждем ответственности от государства, но забываем о своей ответственности как граждан Казахстана. Нам всем необходимы ответственность и солидарность в реформировании страны. Хочу верить, что казахстанцам удастся преодолеть разногласия и начать сообща строить новый Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев затронул в Послании и такие важные темы, как воспитание нового поколения казахстанцев, языковая реформа. Президент также отметил, что сейчас нужно пропагандировать идеологию трудолюбия и стремления к знаниям.

Если мы будем признаны в мире как трудолюбивая, добросовестная нация, это положительно скажется и на экономике. Казахстанцам нужно как можно дальше держаться от иждивенчества и лени. Только так мы сможем построить экономичес­ки крепкую и сплоченную страну.