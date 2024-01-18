Казахстанцы смогут комментировать онлайн-заседания правительства

Правительство
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Опубликовано соответствующее постановление правительства, касающееся регламента заседаний, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство постановило, что заседания являются открытыми с обеспечением трансляции в режиме онлайн на интернет-ресурсе и ведутся на государственном и в случаях необходимости на русском языках.

При проведении трансляции открытого заседания гражданам предоставляется возможность оставлять комментарии.

По инициативе президента либо премьер-министра могут проводиться закрытые заседания.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, но не ранее 4 апреля 2024 года.

 

#Правительство #постановление #комментарии #онлайн-заседания #регламент

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