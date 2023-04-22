Казахстанцы смогут работать 4 дня в неделю

Такое новшество вводится в Трудовой кодекс с 1 июля текущего года. Установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей возможно по соглашению сторон.

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20 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Социальный кодекс и 3 сопутствующих пакета поправок. Поправки в Трудовой кодекс в числе прочих новшеств предусматривают введение понятия четырехдневная рабочая неделя, сообщает Kazpravda.kz. Устанавливать ее смогут по соглашению сторон.

Согласно закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», пункт 3 статьи 71 Трудового кодекса РК дополняется частью второй следующего содержания:

«По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.»;

Кроме того, пункт 3 статьи 84 ТК РК будет изложен в следующей редакции:

«3. При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.»

Эти поправки вступят в силу с 1 июля 2023 года.