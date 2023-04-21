Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

по вопросам социального обеспечения

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

1) в части второй пункта 1 статьи 45 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

2) в части второй пункта 1 статьи 49 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

3) в пункте 1-1 статьи 389 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите».

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) в части первой статьи 741 слова «законами Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», «Об обязательном социальном страховании»,» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан»;

2) подпункт 1) пункта 1 статьи 806 дополнить словами

«, за исключением общественных отношений в сфере обязательного социального страхования»;

3) подпункт 4-2) пункта 5 статьи 830 исключить;

4) в части второй пункта 2 статьи 842 слова «законами Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и»

заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан и

Законом Республики Казахстан»;

5) в пункте 3 статьи 940 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

6) в частях второй и третьей пункта 1 статьи 944 слова «о пенсионном обеспечении», «Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить соответственно словами «о социальной защите», «законодательством Республики Казахстан о социальной

защите»;

7) в подпункте 4) пункта 2 статьи 1040 слова «законов

Республики Казахстан в сфере социального обеспечения» заменить

словами «законодательства Республики Казахстан о социальной

защите».

3. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

1) в подпункте 4) пункта 2 статьи 25 слова «Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

2) в подпункте 6) пункта 1 статьи 53:

в абзаце втором слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

в абзаце семнадцатом слова «в организациях» заменить словами

«по общеобразовательным или профессиональным программам

в организациях общего».

4. В Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»

от 26 декабря 2011 года:

1) в пункте 1 статьи 1:

в подпункте 17-3) слова «в организациях» заменить словами

«по общеобразовательным или профессиональным программам

в организациях общего»;

в подпункте 30-1) слова «находящийся в трудной

жизненной ситуации», «Законом Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» заменить соответственно словами «нуждающийся

в специальных социальных услугах», «законодательством Республики Казахстан о социальной защите»;

2) в пункте 2 статьи 61 слова «находящийся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «являющийся получателем специальных социальных услуг»;

3) в пункте 5 статьи 169 слова «законодательством Республики Казахстан о государственных пособиях семьям, имеющим детей,» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан».

5. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан

от 5 июля 2014 года:

1) в подпункте 10) части первой статьи 10 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан о социальной защите»;

2) в статье 114:

в части второй слова «законодательством Республики Казахстан

об обязательном социальном страховании» заменить словами

«Социальным кодексом Республики Казахстан»;

в части третьей слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан о социальной защите».

6. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан

от 29 октября 2015 года:

1) в статье 34 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан о социальной защите»;

2) в пункте 6 статьи 48 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан

о социальной защите»;

3) в подпункте 44) статьи 138 слова «о занятости населения»

заменить словами «в области занятости населения»;

4) в пункте 4 статьи 273 слова «о занятости населения»

заменить словами «о миграции населения»;

5) в подпункте 2) пункта 1 статьи 289 слова «о занятости населения» заменить словами «о миграции населения».

7. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) в статье 1:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) простой – временная приостановка работы по

причинам экономического, технологического, организационного, иного производственного или природного характера, а также в случаях

введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц;»;

дополнить подпунктом 56-1) следующего содержания:

«56-1) совместное трудоустройство – трудовые отношения нескольких работников с целью совместного выполнения одной трудовой функции (работа по определенной специальности, профессии, квалификации или должности) с одним и тем же работодателем, когда в течение рабочего времени работники в соответствии с актами работодателя и трудовым договором выполняют трудовые обязанности;»;

подпункт 62) изложить в следующей редакции:

«62) производственная необходимость – выполнение работ в целях предотвращения или ликвидации стихийного бедствия; последствий чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного или военного положения, катастрофы природного или техногенного характера; производственной аварии или немедленного устранения их последствий; для предотвращения несчастных случаев на производстве; для предотвращения простоя, порчи; гибели или порчи имущества; в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье работников, а также для замещения временно отсутствующего работника;»;

2) подпункт 2) статьи 15 исключить;

3) подпункт 27) пункта 2 статьи 23 после слов «статьи 28» дополнить словами «, а также сведения о предоставлении отпусков, предусмотренных статьей 99»;

4) в пункте 5 статьи 30 слова «в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан,»;

5) подпункт 24) пункта 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«24) достижения работником пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, с правом ежегодного продления срока трудового договора по взаимному согласию сторон;»;

6) в статье 53:

в части второй пункта 1 слова «Законом Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

в пункте 9 слова «пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

7) пункт 2 статьи 67 дополнить частью второй следующего

содержания:

«Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, либо при применении совместного трудоустройства нормальное число рабочих часов по балансу рабочего времени на соответствующий календарный год соответственно уменьшается.»;

8) статью 68 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи

в соответствии с медицинским заключением, одному из родителей (усыновителю, удочерителю), имеющих ребенка (детей) в возрасте

до трех лет, одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте

до четырнадцати лет (ребенка с инвалидностью до восемнадцати лет),

иным лицам, воспитывающим указанную категорию детей без матери, учащимся для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения, работникам, которым до достижения пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, осталось менее двух лет либо достигшим указанного пенсионного возраста, допускается по соглашению сторон применение совместного трудоустройства.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных настоящим Кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями.»;

9) пункт 3 статьи 71 дополнить частью второй следующего

содержания:

«По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования

с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.»;

10) в статье 73:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Срок ознакомления с графиком сменности может сокращаться

в случае приема работника на работу или перевода работника на другую работу при сменной работе.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Привлечение работника к работе в течение двух рабочих смен подряд запрещается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 86 настоящего Кодекса.»;

11) дополнить статьей 73-1 следующего содержания:

«Статья 73-1. Скользящий график работы

1. С учетом специфики работы работодатель вправе в правилах трудового распорядка устанавливать работникам скользящий график работы, работу в различные дни недели с различной продолжительностью графика работы с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности

рабочего времени не более 11 часов с применением суммированного учета рабочего времени.

2. Учетным периодом при скользящем графике работы признается период, в пределах которого должна быть соблюдена в среднем установленная для данной категории работников норма ежедневной и (или) еженедельной продолжительности рабочего времени, но не более квартала.

3. При работе в режиме со скользящим графиком работы начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются правилами трудового распорядка, трудовым договором либо графиком сменности.»;

12) в статье 75:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, либо при применении совместного трудоустройства нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. При прекращении трудового договора до окончания учетного периода работник имеет право на оплату сверхурочных часов на тех же условиях за время, отработанное с начала учетного периода до дня прекращения трудового договора.»;

13) подпункт 1) пункта 2 статьи 77 изложить в следующей

редакции:

«1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий, либо при введении иных ограничительных мероприятий,

в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц;»;

14) пункт 2 статьи 78 изложить в следующей редакции:

«2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.»;

15) в статье 84:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Работникам (группе работников) со скользящим графиком

работы устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней

по скользящему графику в различные дни недели согласно положениям трудового договора или графикам сменности.»;

16) в пункте 4 статьи 99 слова «на случай», «законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном страховании»

заменить соответственно словами «по случаю», «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

17) пункт 2 статьи 103 дополнить частью второй следующего содержания:

«Положения части первой настоящего пункта не распространяются

на случаи, предусмотренные частью второй пункта 2 статьи 75 настоящего Кодекса.»;

18) пункт 1 статьи 106 после слов «неполной загрузке» дополнить словами «, применении совместного трудоустройства»;

19) статью 112 изложить в следующей редакции:

«Статья 112. Оплата времени простоя

1. Порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя определяются трудовым, коллективным договорами, если порядок оформления простоя не предусмотрен в трудовом, коллективном договорах,

то начало простоя оформляется актом работодателя с указанием причины простоя.

Оплата простоя по причине, не зависящей от работодателя и

работника, устанавливается в размере не ниже минимального размера заработной платы, по вине работодателя – в размере не менее пятидесяти процентов от средней заработной платы работника. Время простоя, допущенного по вине работника, оплате не подлежит.

2. По окончании простоя работодатель заблаговременно уведомляет работника о дате выхода на работу, работник обязан приступить

к выполнению трудовых обязанностей.

В случае отсутствия работника на рабочем месте в срок, установленный в уведомлении, работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности.»;

20) в статье 133:

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Размер социального пособия по временной нетрудоспособности работников, за исключением работающих ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, определяется путем умножения его среднего дневного заработка на количество рабочих дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности.

Размер среднего дневного заработка работника определяется

из расчета его средней заработной платы, исчисленной в соответствии

с пунктом 3 статьи 114 настоящего Кодекса.

Если временная нетрудоспособность начинается в предшествующем году, а заканчивается в текущем, то размер социального пособия по временной нетрудоспособности и месячное ограничение его размера определяются

с применением месячного расчетного показателя за предшествующий и текущий годы раздельно и полученные суммы суммируются.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за один месяц, не может превышать двадцатипятикратную величину месячного расчетного показателя за соответствующий год,

за исключением размеров пособий, выплачиваемых работникам в связи

с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, работающим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным

по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, а также персоналу дипломатической службы, получающему пособие в иностранной валюте

в период пребывания за границей.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности работающим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, составляет

сто процентов заработной платы.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием работника, составляет сто процентов средней заработной платы.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого персоналу дипломатической службы в иностранной валюте

в период пребывания за границей, составляет сто процентов средней заработной платы.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Порядок назначения и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности определяется уполномоченным государственным органом по труду.

Работодатели вправе устанавливать дополнительные выплаты работникам к размерам социального пособия по временной нетрудоспособности, установленным пунктом 4-1 настоящей статьи.»;

21) пункт 4 статьи 135 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«В период введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье работников, работодатель вправе актом работодателя увеличить продолжительность вахты до устранения вышеуказанных случаев

с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени.»;

22) главу 12 дополнить статьей 146-1 следующего содержания:

«Статья 146-1. Особенности регулирования труда работников,

нанимаемых индивидуальным предпринимателем или

юридическим лицом, осуществляющим деятельность

с применением интернет-платформ и (или)

мобильного приложения платформенной занятости

1. Труд работников, занятых по трудовому договору у индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, регулируется

в соответствии с настоящим Кодексом с учетом особенностей,

установленных настоящей статьей, трудовым договором и актом работодателя.

2. Трудовой договор между работником и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, заключается на определенный срок без ограничения, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 статьи 30 настоящего Кодекса.

3. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность

с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, может устанавливаться иная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, актами работодателя, коллективным или трудовым договором.

4. Система и условия оплаты труда, продолжительность и порядок учета рабочего времени работников, осуществляющих трудовую деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, актами работодателя, коллективным или трудовым договором.»;

23) в статье 157:

в подпункте 9) пункта 1 слова «в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан»;

в подпункте 11) пункта 2 слова «на случай», «законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном страховании»

заменить соответственно словами «по случаю», «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

24) в подпункте 13) статьи 193 слова «законодательством Республики Казахстан о занятости населения и» исключить.

8. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года

«О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

в части второй пункта 1 статьи 129:

слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

слова «, обязательном социальном страховании» исключить.

9. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года

«О недрах и недропользовании»:

1) в пункте 1 статьи 28:

в частях первой и второй слова «занятости населения и» исключить;

в части третьей слово «занятости» заменить словами «миграции населения»;

2) в частях четвертой и пятой пункта 1 статьи 131, частях третьей и четвертой пункта 1 статьи 179, частях третьей и четвертой пункта 1

статьи 213 слова «занятости населения и» исключить.

10. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года

«О здоровье народа и системе здравоохранения»:

в пункте 8 статьи 78 слова «находящиеся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «являющиеся получателями специальных социальных услуг».

11. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года

«Об оперативно-розыскной деятельности»:

в пункте 6 статьи 23 слово «пенсию» заменить словами «государственное социальное пособие».

12. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года

«О транспорте в Республике Казахстан»:

статью 11 дополнить частью второй следующего содержания:

«При проведении государственными органами конкурсов на право обслуживания маршрутов по перевозке пассажиров преимущество имеют лица, транспортные средства которых приспособлены для доступа лиц

с инвалидностью.».

13. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года

«О правовом положении иностранцев»:

статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Социальное обеспечение

Иностранцы, постоянно проживающие в Республике Казахстан,

в вопросах социального, в том числе пенсионного, обеспечения

имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане Республики Казахстан.».

14. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года

«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

в пункте 2 статьи 36 слова «Законом Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан о социальной защите».

15. В Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года

«Об общественных объединениях»:

в части четвертой статьи 4 слова «законодательство Республики Казахстан о социальном обеспечении и страховании» заменить словами «законодательство Республики Казахстан о социальной защите».

16. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года

«О жилищных отношениях»:

1) в статье 2:

в подпункте 16) слова «в организациях» заменить словами

«по общеобразовательным или профессиональным программам

в организациях общего»;

в подпункте 20) слова «занятости населения» заменить словами «социальной защите»;

2) в абзацах втором и третьем пункта 3 статьи 67 слова «занятости населения» заменить словами «социальной защите»;

3) в пункте 1 и части третьей пункта 2 статьи 109 слова «занятости населения» заменить словами «социальной защите»;

4) в пункте 2 статьи 110 слова «занятости населения» заменить

словами «социальной защите».

17. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года

«О нотариате»:

1) в статье 3:

пункт 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Сведения о лицах, принявших наследство умершего лица, которому излишне зачислена (выплачена) сумма социальных выплат и обязательных пенсионных взносов, удержанных из нее, выдаются по письменному запросу Государственного фонда социального страхования.»;

подпункт 5) пункта 10 изложить в следующей редакции:

«5) представление сведений о нотариальных действиях единому накопительному пенсионному фонду в целях осуществления пенсионных выплат, Государственному фонду социального страхования в целях осуществления возврата излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат и обязательных пенсионных взносов, удержанных

из них;»;

2) подпункт 3) пункта 2 статьи 30-1 изложить в следующей редакции:

«3) престарелые и лица с инвалидностью, проживающие в центрах оказания специальных социальных услуг;».

18. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года

«О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда»:

1) в пункте 2-1 статьи 4 слова «законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

2) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5. Пособие назначается со дня обращения. Порядок назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения выплаты пособия и пересмотра решения о его выплате определяется центральным исполнительным органом.»;

3) дополнить статьями 5-1 и 5-2 следующего содержания:

«Статья 5-1. Отказ в приеме заявления и назначении пособия

1. Основаниями для отказа в приеме заявления на назначение пособия являются:

1) получение сведений из информационной системы центрального исполнительного органа, подтверждающих факт назначения, выплаты,

подачи заявления на назначение пособия;

2) представление заявителем неполного пакета документов

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) документов

с истекшим сроком действия;

3) несоответствие сведений по документу, удостоверяющему личность (кроме его замены согласно законодательству Республики Казахстан, подтверждающейся сведениями из государственных информационных систем), с документами, необходимыми для назначения пособия;

4) отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для назначения пособия.

2. Основаниями для отказа в назначении пособия являются:

1) установление недостоверности документов, представленных заявителем для назначения пособия, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие заявителя и (или) представленных материалов, данных и сведений, необходимых для назначения пособия, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Статья 5-2. Приостановление, возобновление и

прекращение выплаты пособия

1. Выплата пособия приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом выплата пособия возобновляется

со дня приостановления;

2) наличии подтверждающего документа о проведении

оперативно-розыскных мероприятий, в том числе розыска без вести пропавшего лица, являющегося получателем. При этом выплата пособия возобновляется со дня вступления в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим, но не ранее даты приостановления.

2. Выплата пособия возобновляется по заявлению на основании документов и (или) сведений, полученных в том числе из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление выплаты пособия.

3. Выплата пособия прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, о:

1) смерти получателя;

2) выявлении факта утраты или выхода из гражданства Республики Казахстан;

3) поступлении запроса дела получателя пособия от уполномоченного органа страны выезда;

4) поступлении заявления получателя о прекращении выплаты пособия с представлением документа, подтверждающего снятие его

с регистрации в органах внутренних дел;

5) выявлении факта выезда получателя на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан, в том числе из информационных систем;

6) выявлении факта представления заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное назначение.»;

4) в пункте 3 статьи 6 слова «законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

5) часть вторую статьи 7 изложить в следующей редакции:

«В случае смерти получателя пособия членам семьи либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается единовременная выплата

на погребение в размере 35 месячных расчетных показателей.».

19. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года

«О страховой деятельности»:

1) в пункте 2-4 статьи 7 слова «Законом Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

2) в подпункте 2) пункта 3 статьи 10-3 слова «законов Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и»

заменить словами «Социального кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан»;

3) в абзаце втором части второй пункта 6 статьи 18 слова

«Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

4) в пункте 1-2 статьи 81 слова «Законом Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами

«Социальным кодексом Республики Казахстан».

20. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года

«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) статью 6 дополнить пунктом 2-13 следующего содержания:

«2-13. К компетенции маслихатов городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) относится утверждение перечня и порядка предоставления сверх гарантированного объема специальных социальных услуг, предоставляемых за счет средств получателя специальных социальных услуг.»;

2) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 31-1) следующего содержания:

«31-1) обеспечивает лицам с инвалидностью условия для

доступа к зрелищным культурно-массовым мероприятиям, а также физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям для занятия физической культурой и спортом, предоставление специального спортивного инвентаря.

Лица с инвалидностью первой и второй групп и дети с инвалидностью до восемнадцати лет пользуются перечисленными услугами за счет бюджетных средств, а лица с инвалидностью третьей группы – с уплатой пятидесяти процентов от стоимости указанных услуг;»;

3) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) обеспечивает в населенных пунктах, местах расположения учреждений, ориентированных на обслуживание лиц с инвалидностью,

а также в наиболее людных местах установление специальных светофоров

с синхронными звуковыми и световыми сигналами, дорожных знаков и указателей, пешеходных переходов, обустроенных звуковыми и световыми устройствами;».

21. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан»:

1) в статье 16:

подпункт 2) после слова «граждан» дополнить словами

«, а также беспрепятственный доступ маломобильным группам населения»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) при проектировании, строительстве и застройке населенных пунктов, формировании жилых районов, благоустройстве вновь осваиваемых и реконструируемых территорий и других населенных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и государственными

нормативами (государственными нормативными документами) предусмотреть доступ лицам с инвалидностью к жилым, общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям.

При проектировании и строительстве открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей, размещаемых в пределах жилой застройки, а также при учреждениях обслуживания и объектах труда, предусмотреть места для личных автотранспортных средств лиц

с инвалидностью.»;

2) в статье 25:

подпункт 18) пункта 1 после слова «комплексов» дополнить словами «с привлечением представителей общественных объединений лиц

с инвалидностью»;

подпункт 11) пункта 2 после слова «комплексов» дополнить словами «с привлечением представителей общественных объединений лиц

с инвалидностью»;

3) в части третьей пункта 3 статьи 30 слова «для лиц с инвалидностью и» заменить словами «к жилым, общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям для»;

4) пункт 3 статьи 49 дополнить частью второй следующего содержания:

«В жилой зоне допускается предоставление мест под строительство (размещение) гаражей или стоянок для специальных средств передвижения, включая автомобили.».

22. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года

«О дипломатической службе Республики Казахстан»:

1) в подпункте 7) статьи 1 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

2) в частях четвертой и пятой пункта 1 статьи 25 слова «Законом Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях

по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан», «законодательством Республики Казахстан о государственных пособиях семьям, имеющим детей» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан».

23. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года

«О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей

с ограниченными возможностями»:

в подпункте 1) пункта 6 статьи 9 слова «в области социальной защиты лиц с инвалидностью» заменить словами «о социальной защите».

24. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года

«О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

в подпункте 3) слова «находящихся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся в специальных социальных услугах»;

подпункт 12-1) изложить в следующей редакции:

«12-1) ребенок (дети), нуждающийся в специальных социальных услугах, – ребенок (дети), жизнедеятельность которого нарушена в результате сложившихся обстоятельств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о социальной защите, и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;»;

2) в подпункте 4) пункта 2 статьи 18 слова «находящихся

в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся

в специальных социальных услугах»;

3) в частях десятой, одиннадцатой и двенадцатой пункта 1

статьи 30 слова «находящиеся в трудной жизненной ситуации», «находящихся в трудной жизненной ситуации» заменить соответственно словами «нуждающиеся в специальных социальных услугах», «нуждающихся

в специальных социальных услугах».

25. В Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года

«О Фонде гарантирования страховых выплат»:

в подпункте 1) пункта 2 статьи 15-1 слова «законами Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» и «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан

«Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

26. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года

«О рынке ценных бумаг»:

1) в пункте 1 статьи 46 слова «, а также получения заявителем лицензии в порядке, предусмотренном статьей 73 Закона Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» исключить;

2) в пункте 2 статьи 70 слова «Законом Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан».

27. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

1) в пункте 1 статьи 15-1 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

2) в подпункте 1) пункта 2 статьи 15-7 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите».

28. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«Об автомобильном транспорте»:

1) в статье 1:

подпункт 9-1) после слов «аппаратно-программного комплекса» дополнить словами «, интернет-платформ»;

в подпункте 25-1) слова «программный продукт, используемый

на абонентском устройстве сотовой связи и предоставляющий»

заменить словами «мобильное приложение платформенной занятости, предоставляющее»;

подпункт 25-2) изложить в следующей редакции:

«25-2) перевозчик такси – физическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа такси;»;

2) в статье 14:

пункт 2 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) в городах республиканского значения, столице ведут реестр физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших уведомление о начале осуществления деятельности в качестве перевозчика такси;»;

подпункт 5-2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«5-2) ведут реестр физических лиц, осуществляющих деятельность

по оказанию услуг или выполнению работ с использованием

интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших уведомление о начале осуществления деятельности в качестве перевозчика такси;»;

3) в статье 26:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальные предприниматели или юридические лица перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить в местный исполнительный орган уведомление о начале деятельности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».»;

в пункте 2:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) использовать для перевозок пассажиров и багажа такси, имеющие единую цветовую гамму и отличительные обозначения в соответствии

с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом,

за исключением осуществления перевозок физическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг или выполнению работ

с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) допускать водителя к управлению легковым такси после заключения с ним трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;»;

дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«2-1. Физическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, исполняет указанные

в настоящей статье требования самостоятельно.

2-2. Контроль за соблюдением физическим лицом, осуществляющим

деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, установленных в настоящей статье требований,

за исключением подпункта 7) пункта 2 настоящей статьи, возлагается

на информационно-диспетчерскую службу такси.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Информационно-диспетчерская служба такси, создаваемая иным лицом, не являющимся перевозчиком такси, заключает договор

по информационно-диспетчерскому обслуживанию с перевозчиками такси, включенными в реестр физических лиц, осуществляющих деятельность

по оказанию услуг или выполнению работ с использованием

интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,

подавших уведомление о начале деятельности в качестве перевозчика такси.

Сведения о физических лицах, осуществляющих деятельность

по оказанию услуг или выполнению работ с использованием

интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, подавших уведомление о начале деятельности в качестве перевозчика такси, размещаются в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений.»;

4) дополнить статьями 26-1 и 26-2 следующего содержания:

«Статья 26-1. Организация перевозок пассажиров и багажа такси

по договору аренды автотранспортного средства

Физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, вправе оказывать услуги по перевозке пассажиров и багажа такси по договору аренды автотранспортного средства.

По договору аренды автотранспортного средства индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, включенные в реестр физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших уведомление о начале деятельности в качестве перевозчика такси, предоставляет легковой автомобиль физическому лицу.

Контроль за соблюдением физическим лицом требований,

за исключением подпунктов 1), 1-1), 5), 6), 7) и 8) пункта 2 статьи 26 настоящего Закона, возлагается на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, являющееся владельцем легкового автомобиля.

Статья 26-2. Договор по информационно-диспетчерскому

обслуживанию с перевозчиками такси

По договору информационно-диспетчерского обслуживания информационно-диспетчерская служба такси предоставляет заказы клиентов перевозчикам такси либо непосредственно водителям такси.».

29. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года

«О рекламе»:

в частях второй и третьей пункта 9 статьи 6 слова «оказавшихся

в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся

в специальных социальных услугах».

30. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года

«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»:

1) в подпункте 1) статьи 1 слова «находящегося в трудной

жизненной ситуации» заменить словами «нуждающегося в специальных социальных услугах»;

2) в подпункте 5) пункта 2 статьи 3 слова «оказавшемуся

в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающемуся

в специальных социальных услугах»;

3) в подпункте 3) статьи 4 слова «оказавшихся в трудной

жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся в специальных социальных услугах»;

4) в подпунктах 3) и 4-1) пункта 3 и подпункте 4) пункта 4 статьи 8 слова «находящимся в трудной жизненной ситуации», «находящихся

в трудной жизненной ситуации» заменить соответственно словами «нуждающимся в специальных социальных услугах», «нуждающихся

в специальных социальных услугах»;

5) в подпункте 4) пункта 1 статьи 11 слова «находящихся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся в специальных социальных услугах»;

6) пункт 3 статьи 19-6 изложить в следующей редакции:

«3. Медико-социальный учет осуществляется в течение периода,

в котором лицо нуждается в специальных социальных услугах, но не менее чем на период проведения мер индивидуальной профилактики.»;

7) в абзаце первом статьи 23 слова «находящихся в трудной

жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся в специальных социальных услугах».

31. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года

«Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»:

1) в пункте 1 статьи 19:

в части пятой слова «на случай» заменить словами «по случаю»;

в части седьмой слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

2) в абзаце восьмом подпункта 1) пункта 2 статьи 20 слова «на случай» заменить словами «по случаю»;

3) в части второй пункта 2 статьи 24 слова «социальной защите лиц

с инвалидностью» заменить словами «социальной защите».

32. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года

«Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»:

1) в подпункте 2) пункта 2 статьи 13 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

2) в статье 21-1:

в части третьей пункта 1, абзаце первом части первой пункта 2 и подпункте 2) пункта 3 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

в части третьей пункта 4:

слова «со статьей 33 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «с Социальным кодексом Республики Казахстан»;

слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

в пункте 5 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите»;

3) в подпункте 8) пункта 1 статьи 22 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите».

33. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года

«О культуре»:

1) статью 12-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 12-1. Минимальные социальные стандарты в сфере культуры

Минимальный социальный стандарт обеспечения доступности

услуг государственных организаций культуры и минимальный

социальный стандарт обеспечения доступа лиц с инвалидностью

к культурным, культурно-массовым, зрелищным культурно-массовым мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры, являются минимальными социальными стандартами в сфере культуры

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях.»;

2) в части второй пункта 1 и пункте 3 статьи 15-1 слова «Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан».

34. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года

«Об образовании»:

1) в статье 1:

в подпункте 28-2) слова «находящихся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся в специальных социальных услугах»;

подпункт 49-5) изложить в следующей редакции:

«49-5) центры поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, – организации, находящиеся в ведении органов образования, оказывающие специальные социальные услуги

с предоставлением постоянного или временного (дневного) пребывания,

а также путем предоставления информационных, консультационных, посреднических услуг юридическим лицам, деятельность которых связана

с осуществлением мер по предупреждению нуждаемости в специальных социальных услугах;»;

2) в подпункте 96) статьи 5 слова «находящихся в трудной

жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся в специальных социальных услугах»;

3) в статье 6:

в подпунктах 23) и 24) пункта 2 слова «находящихся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся в специальных социальных услугах»;

в подпунктах 26) и 27) пункта 3 слова «находящихся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся в специальных социальных услугах»;

4) в подпункте 4) пункта 4 статьи 8 слова «находящихся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся в специальных социальных услугах»;

5) в подпункте 10) пункта 3 статьи 51 слова «находящегося в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающегося в специальных социальных услугах».

35. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года

«О профилактике бытового насилия»:

1) в подпункте 6) статьи 3 слова «находящимся в трудной

жизненной ситуации» заменить словами «нуждающимся в специальных социальных услугах»;

2) в статье 5:

в пункте 1 слова «находящимся в трудной жизненной

ситуации» заменить словами «нуждающимся в специальных социальных услугах»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Стандарты оказания специальных социальных услуг, порядок их предоставления, права и обязанности лица (семьи), нуждающегося

в специальных социальных услугах, определяются законодательством Республики Казахстан о социальной защите.»;

3) в подпункте 5) пункта 2 статьи 7 слова «специальных социальных услугах» заменить словами «социальной защите».

36. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) статью 97 изложить в следующей редакции:

«Статья 97. Обращение взыскания на социальные выплаты

по обязательному социальному страхованию

На социальные выплаты по случаю утраты трудоспособности,

потери работы, а также на стипендии учащихся взыскание может быть обращено только по решению суда о взыскании алиментов и

возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, смертью кормильца, удерживаемых у источника выплаты.»;

2) в части первой статьи 98:

в подпункте 11) слова «на случаи», «одного года» заменить соответственно словами «по случаю», «полутора лет»;

в подпункте 15-1) слова «в организациях» заменить словами

«по общеобразовательным или профессиональным программам

в организациях общего».

37. В Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года

«О профилактике правонарушений»:

1) в подпункте 4) пункта 2 статьи 3 слова «находящихся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающихся в специальных социальных услугах»;

2) в подпункте 7) пункта 2 статьи 6 слова «находящимся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающимся в специальных социальных услугах».

38. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года

«О защите прав потребителей»:

в пункте 8 статьи 42-3:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) лицам, получающим специальные социальные услуги

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;

2) лицам, получающим адресную социальную помощь;»;

в подпункте 6) слова «медико-социальных учреждениях (организациях) для престарелых и лиц с инвалидностью» заменить словами «центрах оказания специальных социальных услуг».

39. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года

«О правоохранительной службе»:

1) в подпункте 13) пункта 1 статьи 15 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан о социальной защите»;

2) в пункте 3 статьи 64 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан

о социальной защите»;

3) в части второй пункта 9 статьи 66 слова «Законом Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности и

по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

4) в пункте 3 статьи 82 слова «Законом Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан».

40. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»:

1) в части третьей пункта 3 статьи 8 слова «Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

2) в пункте 4 статьи 14 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан

о социальной защите».

41. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года

«О государственном имуществе»:

1) пункт 3 статьи 134 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) содействия занятости населения.»;

2) в пункте 2-1 статьи 146 слова «Законом Республики Казахстан

«О занятости населения» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

3) пункт 2 статьи 161 после слова «образования,» дополнить словами «социальной защиты населения,».

42. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года

«О миграции населения»:

1) в статье 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) карта «Ата жолы» – документ установленной формы, выдаваемый бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающим востребованными профессиями, из числа этнических казахов на срок до десяти лет, но не более срока действия паспорта страны гражданства в порядке, установленном уполномоченным органом по вопросам миграции населения;»;

дополнить подпунктами 1-1) и 4-2) следующего содержания:

«1-1) бывший соотечественник – лицо, родившееся или ранее состоявшее в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан и постоянно проживающее за рубежом;»;

«4-2) частное агентство занятости – физическое или юридическое лицо, оказывающее трудовое посредничество, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 6-1) изложить в следующей редакции:

«6-1) внутрикорпоративный перевод – временный перевод на срок, определенный трудовым договором, но не более трех лет, с правом

продления на один год иностранца или лица без гражданства, осуществляющего трудовую деятельность на должности руководителя, менеджера или специалиста в юридическом лице, учрежденном на территории страны – члена Всемирной торговой организации, находящемся и действующем за пределами территории Республики Казахстан, в филиалы, дочерние организации, представительства данного юридического лица, учрежденные на территории Республики Казахстан в соответствии

с законодательством Республики Казахстан;»;

в подпунктах 12-1) и 13-2) слова «законодательством Республики Казахстан о занятости населения» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

2) подпункт 5-1) статьи 10 после слов «о въезде в Республику Казахстан,» дополнить словами «включая претендентов на получение

карты «Ата жолы»,»;

3) статью 11 дополнить подпунктами 9-2), 14-4), 14-5), 14-6), 14-7) и

14-8) следующего содержания:

«9-2) разрабатывает и утверждает порядок предоставления карты

«Ата жолы» для этнических казахов, проживающих за рубежом;»;

«14-4) разрабатывает и утверждает порядок и условия выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода;

14-5) разрабатывает и утверждает правила выдачи или продления справок иностранцу или лицу без гражданства о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства, перечень приоритетных отраслей экономики (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства;

14-6) разрабатывает и утверждает перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников

по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими руководство соответствующей сферой государственного управления;

14-7) утверждает правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее распределения

между областями, городами республиканского значения, столицей;

14-8) определяет порядок выдачи справок иностранному работнику

о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, перечень приоритетных отраслей экономики (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранных работников по согласованию

с уполномоченными государственными органами, осуществляющими руководство соответствующей сферой государственного управления;»;

4) в статье 15:

пункт 1 дополнить подпунктом 6-9) следующего содержания:

«6-9) принимают решение о предоставлении карты «Ата жолы»;»;

в подпункте 2) пункта 2 слова «законодательством Республики Казахстан о занятости населения» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

5) в статье 23:

подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«5) содействием в занятости в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан.»;

в пункте 4-2 слова «законодательством Республики Казахстан

о занятости населения» заменить словами «Социальным кодексом

Республики Казахстан»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Кандасы обязаны досрочно в полном объеме возместить затраты бюджета, понесенные на оказание полученных ими мер государственной поддержки в рамках активных мер содействия занятости в соответствии

с Социальным кодексом Республики Казахстан, в случаях:

самостоятельного выбытия на постоянное место жительство

по собственному волеизъявлению за пределы региона его расселения

в течение пяти лет с момента получения статуса кандаса;

отказа от приобретения гражданства Республики Казахстан.»;

6) статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Прекращение статуса кандаса и

действия карты «Ата жолы»

1. Статус кандаса прекращается:

1) после получения кандасом гражданства Республики Казахстан;

2) в случае отказа в выдаче либо аннулирования разрешения

на постоянное проживание в Республике Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 49 настоящего Закона;

3) по истечении одного года со дня получения статуса кандаса.

2. Действие карты «Ата жолы» прекращается:

1) после получения обладателем карты «Ата жолы» гражданства Республики Казахстан;

2) в случае отказа в выдаче либо аннулирования разрешения

на постоянное проживание в Республике Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 49 настоящего Закона;

3) по истечении десяти лет, но не более срока действия паспорта страны гражданства.»;

7) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

«Статья 25-1. Основания для отказа в предоставлении

карты «Ата жолы»

Местный исполнительный орган отказывает в предоставлении карты «Ата жолы» по следующим основаниям:

1) несоответствие претендентов условиям, установленным

подпунктом 28) статьи 1 настоящего Закона;

2) наличие компрометирующих сведений о совершении этническими казахами, ходатайствующими о предоставлении карты «Ата жолы», правонарушений на территории Республики Казахстан и иной информации

об их принадлежности к террористическим или экстремистским организациям;

3) отсутствие согласия этнического казаха, предоставляемого

в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», на доступ к персональным данным ограниченного доступа.»;

8) дополнить статьями 36-1, 37-1, 37-2 и 37-3 следующего содержания:

«Статья 36-1. Квота на привлечение иностранной рабочей силы

1. В целях защиты внутреннего рынка труда уполномоченным органом по вопросам миграции населения устанавливается квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности

на территории Республики Казахстан.

2. Нормы настоящего Закона о квотировании иностранной рабочей силы и выдаче разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства:

1) работающих в автономных организациях образования, их организациях, а также в «Назарбаев Фонде» на должностях руководителей и специалистов с высшим образованием;

2) работающих в государственных органах с подтвержденными документами в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

3) работающих в организациях Республики Казахстан, заключивших

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях инвестиционные контракты на реализацию инвестиционного приоритетного проекта, а также работающих в организациях, привлекаемых указанными юридическими лицами (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг

в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (включая изыскательскую и проектную деятельность, инжиниринговые услуги), на срок до истечения одного года после ввода объекта инвестиционной деятельности в эксплуатацию в качестве руководителей и специалистов с высшим образованием, а также в качестве квалифицированных рабочих согласно перечню профессий и численности, которые определяются в инвестиционных контрактах на реализацию инвестиционного приоритетного проекта;

4) работающих в юридических лицах, являющихся участниками специальных экономических зон, с проектами стоимостью свыше одного миллиона месячных расчетных показателей, а также в организациях, привлекаемых указанными участниками специальных экономических

зон (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика,

подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг, в период выполнения строительно-монтажных работ на территории специальных экономических зон и до истечения одного года после ввода объекта (объектов) в эксплуатацию согласно перечню категорий и численности, которые определяются комиссией из представителей уполномоченного органа по вопросам занятости населения, заинтересованных центральных государственных органов в порядке, утвержденном совместным решением уполномоченного органа по вопросам занятости населения и центрального исполнительного органа, осуществляющего государственное регулирование в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон;

5) прибывших для самостоятельного трудоустройства по профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности);

6) постоянно проживающих в Республике Казахстан;

7) работающих первыми руководителями филиалов или представительств иностранных юридических лиц;

8) предусмотренных определяемым Правительством Республики Казахстан перечнем лиц, для которых не требуются разрешения

местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности;

9) работающих в международном технологическом парке «Астана Хаб» или у участников международного технологического парка «Астана Хаб»

на должностях руководителей и специалистов с высшим образованием.

3. Нормы настоящего Закона о ежегодном квотировании иностранной рабочей силы не распространяются на иностранцев или лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода.

4. Квота на привлечение иностранной рабочей силы устанавливается

в процентном отношении к рабочей силе и включает в себя:

1) квоту на привлечение иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю;

2) квоту на привлечение иностранной рабочей силы по странам

исхода при наличии ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов;

3) квоту на привлечение трудовых иммигрантов.

5. Квота на привлечение иностранной рабочей силы формируется и устанавливается уполномоченным органом по вопросам миграции населения с учетом прогноза состояния спроса и предложения на рынке труда

на предстоящий (предстоящие) год (годы) и предложений уполномоченных государственных органов, осуществляющих руководство соответствующей сферой государственного управления, местных исполнительных органов,

а также работодателей.

6. Работодатель обеспечивает выезд привлекаемого иностранного работника за пределы Республики Казахстан в связи с прекращением действия разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

7. Работодатель предоставляет информацию в уполномоченный орган по вопросам миграции населения о приеме на работу иностранцев или лиц без гражданства, привлекаемых на основании справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, и (или) прекращении трудовых отношений с ними.»;

«Статья 37-1. Привлечение работодателями иностранной рабочей силы

1. Иностранная рабочая сила привлекается работодателями

для осуществления трудовой деятельности в Республике Казахстан на основании разрешений на привлечение иностранной рабочей силы,

выданных местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц.

2. Местные исполнительные органы на территории соответствующих административно-территориальных единиц выдают или продлевают разрешения либо отказывают в выдаче, продлении разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности в пределах квоты, распределенной уполномоченным органом

по вопросам занятости населения, а также приостанавливают и отзывают указанные разрешения.

3. Выданное местным исполнительным органом разрешение

на привлечение иностранной рабочей силы не подлежит передаче

другим работодателям, действует на территории указанных в нем административно-территориальных единиц, за исключением направления работодателем иностранных работников, на которых получены разрешения,

в командировку в организации, находящиеся на территории других административно-территориальных единиц, на срок, который не превышает суммарно девяноста календарных дней в течение одного календарного года.

4. Разрешение работодателям на привлечение иностранной рабочей силы выдается или продлевается в порядке и на условиях, определяемых уполномоченным органом по вопросам миграции населения, а также

при уплате сборов в соответствии с налоговым законодательством

Республики Казахстан.

При получении или продлении разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан в пределах одной и (или) других административно-территориальных единиц сбор уплачивается

в бюджет каждой административно-территориальной единицы, указанной

в разрешении.

Положение настоящего пункта в части уплаты сбора за выдачу или продление разрешения работодателям на привлечение иностранной

рабочей силы не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, работающих в рамках внутрикорпоративного перевода.

5. Прием необходимых документов, а также выдача или продление разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы осуществляются местным исполнительным органом в порядке, определенном уполномоченным органом по вопросам миграции населения, в том числе

в электронной форме посредством информационной системы разрешений и уведомлений.

6. Количество привлекаемой работодателем иностранной рабочей силы по разрешениям должно соответствовать определяемому уполномоченным органом по вопросам миграции населения процентному соотношению

к численности казахстанских кадров с учетом работников направляющей стороны, осуществляющих трудовую деятельность в рамках договора

на оказание услуг по предоставлению персонала.

7. Уровень образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической работы иностранной рабочей силы, привлекаемой работодателями для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с профессиональными стандартами

или Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.

8. Работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу,

обязаны представлять первичные статистические данные в местный орган

по вопросам занятости населения в порядке и сроки, которые установлены Социальным кодексом Республики Казахстан.

Статья 37-2. Осуществление иностранцами или лицами

без гражданства трудовой деятельности

в рамках самостоятельного трудоустройства

1. Иностранцы или лица без гражданства могут осуществлять трудовую деятельность в Республике Казахстан на основании справок о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства по востребованным

в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) профессиям, выданных местными исполнительными органами на срок

не более трех месяцев с правом продления на срок действия трудового договора, но не более трех лет.

2. Перечень востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) определяется уполномоченным органом по вопросам миграции населения с учетом предложений уполномоченных государственных органов, осуществляющих руководство соответствующей сферой государственного управления,

местных исполнительных органов, а также работодателей.

3. Для получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства иностранец или лицо без гражданства подает в загранучреждения Республики Казахстан заявление

о самостоятельном трудоустройстве в Республике Казахстан, которое препровождается в местный исполнительный орган, указанный в заявлении.

В случае нахождения иностранца или лица без гражданства

в Республике Казахстан для получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства иностранец или лицо без гражданства обращается в местный исполнительный орган с заявлением о самостоятельном трудоустройстве в Республике Казахстан.

При самостоятельном трудоустройстве в Республике Казахстан

в течение трех месяцев со дня выдачи справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства иностранец или лицо без гражданства обращается в местный исполнительный орган для ее продления на срок действия трудового договора, но не более трех лет.

Статья 37-3. Осуществление иностранцами или лицами

без гражданства трудовой деятельности

в рамках внутрикорпоративного перевода

1. Иностранцы или лица без гражданства, привлекаемые работодателями в рамках внутрикорпоративного перевода, осуществляют временную трудовую деятельность в Республике Казахстан на основании разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в рамках внутрикорпоративного перевода, выданных местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы

на срок, определенный трудовым договором, но не более трех лет,

с правом продления на один год.

2. Условия и порядок выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, осуществляемое в рамках внутрикорпоративного перевода, определяются уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

3. Работодатели, привлекающие иностранцев или лиц без гражданства в рамках внутрикорпоративного перевода, в течение десяти календарных дней после их въезда на территорию Республики Казахстан в письменном виде направляют в местный исполнительный орган по вопросам занятости и социальной защиты населения информацию, содержащую сведения о:

1) стране и организации, из которых привлекаются иностранцы или лица без гражданства;

2) количестве привлекаемых иностранцев или лиц без гражданства

с указанием фамилий, имен, отчеств (если они указаны в документах, удостоверяющих личность), уровня образования, квалификации, профессии и опыта работы каждого;

3) сроке осуществления трудовой деятельности.

4. Внутрикорпоративный перевод менеджеров и специалистов осуществляется с учетом соблюдения процентного соотношения численности привлекаемых иностранцев или лиц без гражданства к количеству казахстанских кадров, устанавливаемого уполномоченным органом

по вопросам миграции населения.

5. Местные исполнительные органы ведут учет иностранцев или лиц без гражданства, работающих в рамках внутрикорпоративного перевода.»;

9) абзац второй пункта 3 статьи 37 исключить;

10) в статье 51:

в подпункте 2-1) пункта 1 слова «законодательством Республики Казахстан о занятости населения» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

в подпункте 2) пункта 2 слова «законодательством Республики Казахстан о занятости населения» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

11) в статье 53 слова «законодательством Республики Казахстан

о занятости населения;» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан;»;

12) дополнить статьей 55-1 следующего содержания:

«Статья 55-1. Частное агентство занятости

1. Частное агентство занятости имеет право:

1) консультировать обратившихся лиц, предоставлять информацию

о возможности трудоустройства как внутри страны, так и за рубежом,

а также услуги по трудовому посредничеству;

2) осуществлять набор работников для трудоустройства из одной страны в другую;

3) организовывать профессиональную подготовку и переподготовку обратившихся лиц с последующим трудоустройством внутри страны и

за рубежом;

4) оформлять разрешительные документы на вывоз в случае трудоустройства лиц за рубежом.

2. Частное агентство занятости обязано:

1) не допускать любые формы дискриминации;

2) обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой

от обратившихся лиц;

3) заключать договоры с обратившимися лицами о предоставлении услуг по трудовому посредничеству для работы внутри страны и за рубежом;

4) ежеквартально предоставлять центру занятости населения письменно или посредством государственного информационного портала «Электронная биржа труда» информацию о количестве лиц, обратившихся

за трудовым посредничеством и трудоустроенных внутри страны и

за рубежом, в разрезе профессий (специальностей).

3. Деятельность, связанная с вывозом рабочей силы из Республики Казахстан за границу, осуществляется частными агентствами занятости.

Вывоз рабочей силы из Республики Казахстан за границу осуществляется только при условии гарантии частным агентством занятости возврата работника по истечении срока договора в свою страну путем внесения на имя работника гарантийного взноса в банки страны трудоустройства.

При вывозе рабочей силы из Республики Казахстан за границу

порядок и условия внесения иностранным работодателем в банки гарантийного взноса регулируются законодательством страны трудоустройства.».

43. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года

«О религиозной деятельности и религиозных объединениях»:

в пункте 4 статьи 7 слова «медико-социальных учреждениях (организациях) для престарелых и лиц с инвалидностью» заменить словами «центрах оказания специальных социальных услуг».

44. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года

«О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) в части второй пункта 12 статьи 77 слова «Законом Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности и

по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

2) в части второй пункта 11 статьи 78 слова «Законом Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности и

по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

3) в пункте 1 статьи 82 слова «занятости населения» заменить словами «социальной защите».

45. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года

«О воинской службе и статусе военнослужащих»:

в части второй пункта 4 статьи 52 слова «Законом Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности и

по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан».

46. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2013 года

«О Государственной образовательной накопительной системе»:

в подпункте 3) пункта 2 статьи 13 слова «в организациях» заменить словами «по общеобразовательным или профессиональным программам

в организациях общего».

47. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года

«О государственных услугах»:

в подпункте 2) части второй пункта 2 статьи 5 слова «, регулирующим вопросы пенсионного и социального обеспечения» заменить словами

«о социальной защите».

48. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года

«О гражданской защите»:

в пункте 9 статьи 103 слова «государственных социальных пособиях

по инвалидности, по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» заменить словами «социальной защите».

49. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года

«О разрешениях и уведомлениях»:

пункт 5 статьи 29 и пункт 2 статьи 32 исключить.

50. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года

«О физической культуре и спорте»:

пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«4. Местные исполнительные органы обеспечивают развитие спорта среди лиц с инвалидностью, предоставление специального спортивного инвентаря и создают условия лицам с инвалидностью для доступа

к физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям для занятия физической культурой и спортом.

В зависимости от категории инвалидности перечисленные услуги осуществляются за счет бюджетных средств и на льготных условиях

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.».

51. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2015 года

«О Национальной гвардии Республики Казахстан»:

в пункте 1 статьи 27 слова «законами Республики Казахстан

«О воинской службе и статусе военнослужащих» и «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» и законодательством Республики Казахстан о социальной защите».

52. В Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года

«О государственной молодежной политике»:

в подпункте 1) пункта 2 статьи 25 слова «находящейся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающейся в специальных социальных услугах».

53. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года

«О минимальных социальных стандартах и их гарантиях»:

1) в подпункте 2) пункта 2 статьи 16 слова «Размер минимальной пенсии» заменить словами «Минимальный размер пенсии»;

2) статьи 20 и 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Минимальный социальный стандарт

«Минимальный размер пенсии»

Минимальный социальный стандарт «Минимальный размер пенсии» содержит норматив минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты, устанавливаемого на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Статья 21. Минимальный социальный стандарт

«Гарантированный объем специальных

социальных услуг»

Минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем специальных социальных услуг» содержит нормативы специальных социальных услуг, предоставляемых для лиц (семей), нуждающихся

в специальных социальных услугах.»;

3) подпункт 2) пункта 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«2) минимальный социальный стандарт «Обеспечение доступа лиц

с инвалидностью к культурным, культурно-массовым, зрелищным

культурно-массовым мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры.»;

4) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«2. Минимальным социальным стандартом в сфере физической культуры и спорта является минимальный социальный стандарт «Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, находящихся в государственной собственности».»;

5) в подпункте 2) статьи 36 слова «Законом Республики Казахстан

«О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан о социальной защите».

54. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года

«О благотворительности»:

в подпункте 1) статьи 22 слова «находящиеся в трудной

жизненной ситуации,» исключить.

55. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года

«Об обязательном социальном медицинском страховании»:

1) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) возникший до 1 июля 2023 года для лиц, предусмотренных подпунктом 11) части первой пункта 2 статьи 14 настоящего Закона.»;

2) в статье 14:

часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) индивидуальные помощники.»;

дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:

«4-2. Исчисление (удержание) и перечисление взносов индивидуальных помощников осуществляются местными исполнительными органами или иными юридическими лицами при выплате им материальной выгоды в соответствии с абзацем девятым подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»;

в абзаце первом пункта 6 слова «и 10)» заменить словами «, 10) и 11)»;

пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:

«Местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам в соответствии с абзацем девятым подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) обязаны уведомлять их об удержанных и перечисленных взносах на обязательное социальное медицинское страхование.»;

3) пункт 1 и часть первую пункта 5 статьи 28 после слов

«физических лиц» дополнить словами «и индивидуальных помощников»;

4) в статье 29:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Доходами индивидуальных помощников являются доходы, указанные в абзаце девятом подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах

в бюджет» (Налоговый кодекс).»;

часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Действие настоящего пункта не распространяется на:

доходы работников, за которых осуществляется единый платеж

в соответствии со статьей 776-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

доходы индивидуальных помощников.»;

5) статью 30 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Исчисление (удержание) и перечисление взносов индивидуальных помощников, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, осуществляются ежемесячно юридическими лицами, с которыми заключены такие договоры.»;

6) пункт 8 статьи 31 дополнить словами «, местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам в соответствии с абзацем девятым

подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

56. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года

«О правовых актах»:

статью 8 дополнить подпунктом 20) следующего содержания:

«20) в сфере социальной защиты.».

57. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года

«О волонтерской деятельности»:

в подпункте 1) пункта 2 статьи 6 слова «оказавшимся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающимся в специальных социальных услугах».

58. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

1) подпункты 1) и 6) пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«1) лицам, нуждающимся в специальных социальных услугах,

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;»;

«6) престарелым и лицам с инвалидностью, проживающим

в центрах оказания специальных социальных услуг;»;

2) в пункте 5 статьи 33 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан

о социальной защите».

59. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года

«О статусе педагога»:

в подпункте 9) пункта 1 статьи 15 слова «находящегося в трудной жизненной ситуации» заменить словами «нуждающегося в специальных социальных услугах».

60. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2020 года

«О ветеранах»:

1) статью 8 дополнить частью второй следующего

содержания:

«На лиц, указанных в подпунктах 4) и 5) настоящей статьи,

меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1) и 2)

части первой статьи 13 настоящего Закона, не распространяются.»;

2) в пункте 5 статьи 10 слова «орденом Славы

трех степеней,» исключить;

3) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«3. Членам семьи либо лицу, осуществившему погребение

умершего ветерана боевых действий на территории других государств и ветерана, приравненного по льготам к ветеранам Великой

Отечественной войны, являвшихся получателями государственных социальных пособий или получателями пенсионных выплат

по возрасту, выплачивается единовременная выплата на погребение

в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан.»;

4) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«2. Членам семьи либо лицу, осуществившему погребение

умершего ветерана труда, являвшегося получателем государственных социальных пособий или получателем пенсионных выплат

по возрасту, выплачивается единовременная выплата на погребение

в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан.»;

5) подпункты 1) и 2) статьи 13 дополнить словами «, за исключением лиц, указанных в подпунктах 4) и 5) части первой статьи 8 настоящего Закона».

61. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 2021 года

«О государственной фельдъегерской связи»:

в пункте 5 статьи 16 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан

о социальной защите».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2023 года,

за исключением пункта 28 статьи 1, который вводится в действие

с 1 января 2025 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 20 апреля 2023 года

№ 226-VII ЗРК