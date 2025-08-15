Казахстанцы завоевали десять золотых медалей на рейтинговом турнире по таеквондо

Спорт
73
Дана Аменова
специальный корреспондент

В общей сложности в копилке национальной сборной 38 медалей

Фото: НОК РК

В Астане состоялся первый день крупного международного турнира по таеквондо Kazakhstan Open-2025 G1, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

На старте рейтинговых соревнований состоялся розыгрыш наград среди взрослых. Сборная Казахстана завоевала 38 медалей, среди которых десять являются золотыми.

Первыми стали Еркебулан Енсегенов (54 кг), Жавохирхан Исламов (58 кг), Нурбек Газез (68 кг), Бекасыл Ергеш (74 кг), Батырхан Толеугали (80 кг), Бейбарыс Каблан (+87 кг), Айдана Кумартаева (46 кг), Нодира Ахмедова (53 кг), Нурай Кусайынова (67 кг), Назым Махмудова (73 кг).

«Серебро» принесли Бекзод Кадыркулов (54 кг), Елдос Ыскак (58 кг), Самирхон Абабакиров (63 кг), Ерасыл Орынбасар (74 кг), Абдурахман Марипов (80 кг), Тогжан Омирзак (46 кг), Рита Бакишева (49 кг), Азиза Каражанова (53 кг), Мария Севостьянова (57 кг), Айша Адилбеккызы (62 кг), Аяжан Сапархан (67 кг) и Меруерт Тикебаева (+73 кг).

На третью ступень поднялись Азирет Дуйсенбек (54 кг), Темиржан Таскын (54 кг), Аскар Отеген (58 кг), Изият Хасанов (68 кг), Нурканат Кожахмет (87 кг), Бауыржан Хасенов (+87 кг), Танжулдыз Турымбетова (49 кг), Нурай Бауыржанова (49 кг), Айдана Сундетбай (53 кг), Альмира Канат (57 кг), Камила Аймукашева (62 кг), Аида Таукенова (67 кг), Бексулу Колбаева (67 кг), Дария Манаскызы (73 кг), Евгения Каимова (+73 кг), Аксауле Еркасымова (+73 кг).

Напомним, в оставшиеся два дня турнира соревнования пройдут среди кадетов и юниоров. Kazakhstan Open принимает Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

#казахстанцы #медали #таеквондо #НОК

