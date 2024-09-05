Kazakhstan Tech Solution Day стартовал в рамках конференции ESCAP UN

Это важная площадка для демонстрации достижений Казахстана в области цифровых технологий и обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации на глобальном уровне, сообщает Kazpravda.kz

Фото: корпоративный фонд Astana Hub

По информации корпоративного фонда Astana Hub, Kazakhstan Tech Solution Day включает более 15 панельных сессий на такие темы, как искусственный интеллект, преодоление цифрового разрыва, умные города, кибербезопасность, инклюзия женщин в IT, цифровое включение, человеческий капитал, устойчивое развитие через технологии, космические технологии, цифровое здравоохранение и доступный интернет для всех.

В обсуждениях принимают участие ведущие эксперты в области цифровизации, включая представителей ЭСКАТО ООН во главе с исполнительным секретарем Армидой Салсия Алишахбана, цифровых министров различных стран и лидеров глобальных компаний, таких как Amazon, Forbes Technology Council, EPAM, Kaspi.kz и другие.

«Сегодня мы являемся свидетелями активной цифровой трансформации Азиатско-Тихоокеанского региона. Казахстан, в свою очередь, стал лидером в области инновационных цифровых решений, которые находят отклик не только внутри страны, но уже признаны далеко за ее пределами. «Цифровая карта семьи», разработанная при поддержке ПРООН, является примером того, как цифровые инструменты могут трансформировать систему выплат социальной защиты, гарантируя, что социальная поддержка будет предоставляться эффективно и прозрачно тем, кто в них больше всего нуждается», — сказала Армида Салсия Алишахбана, исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН, заместитель генерального секретаря ООН.

Среди ключевых спикеров также основатель и генеральный директор Multiverz Рандееп Судан, основатель и генеральный директор Women in Tech® Global Аюми Мур Аоки, основатель и генеральный директор eWorldwide Group Салма Аббаси, соучредитель и управляющий партнер Tact+Invest Пунам Бала-Нг, генеральный директор ACCESS Health International Др. Н. Кришна Редди, соучредитель 01 Edu и 01 Talent Николя Садирак, основатель и СЕО inDrive Арсен Томский, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов и другие.

Среди казахстанских спикеров - министр цифровизации Жаслан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

«Kazakhstan Tech Solution Day — это возможность не только продемонстрировать свои достижения в ІТ, но и заложить основу для новых партнерств и инициатив, которые будут способствовать развитию инновационной экосистемы как в Казахстане, так и за его пределами. Это событие также открывает новые перспективы для сотрудничества и внедрения передовых технологий, укрепляя роль нашей страны в глобальной цифровой экономике», — подчеркнул Жаслан Мадиев, глава МЦРИАП РК.

Вниманию участников Kazakhstan Tech Solution Day представлена стартап-аллея, организованная крупнейшим технопарком Центральной Азии Astana Hub, где демонстрируются более 50 лучших казахстанских стартапов и крупных IT-компаний.

Также в рамках мероприятия состоятся подписания меморандумов и соглашений, направленных на открытие школ программирования, разработку методик по искусственному интеллекту, развитие региональных IT-хабов страны и другие инициативы.

Kazakhstan Tech Solution Day представляет собой важный шаг в укреплении позиций Казахстана на мировом цифровом рынке, способствуя обмену опытом и установлению новых деловых связей. Это мероприятие не только подчеркивает достижения страны в сфере ІТ, но и способствует дальнейшему развитию инновационной экосистемы в регионе.

Напомним, что с 3 по 5 сентября в столице Казахстана проходит Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации. В этом значимом событии участвуют более 400 делегатов, включая министров и высокопоставленных представителей из более чем 30 стран, входящих в состав Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Конференция организована ЭСКАТО ООН и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП РК) и представляет собой важную платформу для обсуждения вопросов цифровизации, инклюзии и устойчивого развития.