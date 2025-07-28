Khan Tengri Innovation Hub открыли в Шанхае

Цифровизация
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Венера Баталова
корреспондент

В научно-технологическом парке Zhangjiang, известном как «азиатская Кремниевая долина», состоялось открытие инновационного хаба «Хан Тенгри» (Khan Tengri Innovation Hub) - первой специализированной платформы по интеграции технологического потенциала стран Центральной Евразии с экосистемой Китая, второй экономики мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРиАП РК

Фото: МЦРиАП РК

Инициатором создания хаба выступила казахстанская компания Growth Vision Pro при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также ведущих региональных технопарков Astana Hub (Казахстан) и IT Park Uzbekistan.

Khan Tengri Innovation Hub создается как платформа технологической дипломатии нового поколения, соединяющая стартапы, инновационные компании и R&D центров Центральной Евразии с рынком Китая и его глобальными возможностями. Это важная инициатива, отражающая растущую потребность в устойчивом технологическом сотрудничестве между регионами.

«Khan-Tengri innovation hub станет связующим звеном для стартапов и предпринимателей из нашего региона с китайскими инвесторами, а также откроет доступ к инкубационным и акселерационным программам. Мы уверены, что хаб сыграет важную роль в продвижении продуктов наших технологических компаний на китайском рынке», — подчеркнул министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Ключевые цели хаба:

1. Развитие кроссграничного трансфера технологий в области цифровизации, высоких технологий и R&D;

2. Поддержка выхода IT-компаний и стартапов Центральной Азии на китайский рынок;

3. Обеспечение «мягкого входа» китайских технологических компаний на рынки Евразии и далее - Европы и MENA через «Средний коридор»;

4. Создание условий для совместных R&D-проектов, трансфера технологий и привлечения венчурного капитала;

5. Повышение узнаваемости стран Центральной Евразии в Китае.

Инновационный хаб «Хан Тенгри» станет площадкой, где компании из Казахстана и Центральной Азии могут уверенно начинать и развивать бизнес в Китае. Он создан для того, чтобы снять основные барьеры выхода на один из самых сложных и конкурентных рынков мира - и тем самым сделать глобальные возможности доступными для евразийских стартапов и IT-компаний.

Казахстанский Khan Tengri Innovation Hub предоставляет всё необходимое для работы и жизни в одном из ведущих high-tech парков Китая: современные офисы, коворкинги, а также сервисные апартаменты, чтобы участники могли сосредоточиться на развитии продукта, не отвлекаясь на бытовые и организационные вопросы.

Но самое главное - это поддержка на всех этапах: от юридических и налоговых консультаций до помощи в налаживании контактов с китайскими инвесторами, производственными партнёрами и акселераторами. Такой подход называют soft-landing - «мягкая посадка» в незнакомой бизнес-среде.

Кроме инфраструктуры, хаб даёт доступ к образовательным и акселерационным программам, которые помогают компаниям быстрее адаптироваться и масштабироваться. Совместно с китайским акселератором XNode разработаны программы, рассчитанные на разную степень готовности бизнеса: от короткого China Market Entry Bootcamp, где изучается рынок и выстраивается стратегия выхода, до China Launchpad, где компания уже запускается и наращивает присутствие в Китае. Участники получают менторскую поддержку, проходят воркшопы, участвуют в деловых встречах и изучают китайскую технологическую экосистему изнутри.

Khan Tengri Innovation Hub открывает доступ к крупнейшему в мире рынку сбыта, помогает привлечь инвестиции, найти партнёров и начать экспорт технологических решений. Для многих компаний это шанс вырасти в глобального игрока.

 

#Astana hub #Шанхай #азиатская Кремниевая долина

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