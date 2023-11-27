Китай ввел безвизовый режим для туристов из шести стран

Китай введет временный безвизовый режим для граждан шести стран с 1 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Китай ввел временный безвизовый режим для шести стран: Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Германии и Малайзии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Она отметила, что с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года гражданам этих государств, приезжающим в Китай с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников и друзей или транзитом не более чем на 15 дней, виза не понадобится.

Издание пишет, что в последние месяцы Китай предпринимает различные меры для восстановления своей туристической отрасли, пострадавшей после трех лет жестких мер по борьбе с COVID-19.

Напомним, безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане 10 ноября.