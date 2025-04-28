Решением специализированного суда по административным правонарушениям Усть-Каменогорска компания «Синьсин» оштрафована на 1 млрд тенге, об этом сообщили в департаменте экологии Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с требованием природоохранной прокуратуры области экологи провели проверку ТОО «Китайская компания по строительству и развитию Синьсин». Был выявлен ряд нарушений, в том числе эксплуатация асфальтобетонной установки и дробильного комплекса без экологического разрешения для объектов ll категории.

В ноябре 2024 года предприятию было выдано постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение экологических требований. Данное постановление было обжаловано в суде.