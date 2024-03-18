Классику литературы Морису Симашко – 100 лет

Сегодня отмечается столетний юбилей Народного писателя Казахстана, выдающегося прозаика, сценариста и драматурга Мориса Симашко, передает Kazpravda.kz
Симашко - автор 20 книг, изданных рекордными тиражами более чем на 40 языках, по его сценариям поставлено около 10 фильмов. Он был самым переводимым казахстанским писателем на Западе, во Франции его называли «Морис Симашко, открывший Восток».
Он стал первым казахстанским автором, опубликовавшимся в Москве в самом популярном литературном журнале «Новый мир».
Морис Симашко был и остается выдающимся прозаиком, который, по словам Мурата Ауэзова, умел проникать в иные миры.
Его пронзительные рассказы, вроде «Писание по Бондарю» и «Бербека», уводят нас в детские воспоминания, а повесть «Гу-га» стала первым в своем роду книгой, раскрывающей тему штрафных батальонов.
- Морис Симашко — писатель мирового масштаба, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия, а также номинант международного ПЕН-клуба на Нобелевскую премию по литературе. Его труды, пронизанные глубоким пониманием человеческой души, всегда откликаются в сердцах читателей. Они же находят в его произведениях не только великое искусство, но и истинную связь с собой и окружающим миром, - говорится в сообщении Минкультинформа.