Классику литературы Морису Симашко – 100 лет

Литература
124
Дана Аменова
Корреспондент

Сегодня отмечается столетний юбилей Народного писателя Казахстана, выдающегося прозаика, сценариста и драматурга Мориса Симашко, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Симашко - автор 20 книг, изданных рекордными тиражами более чем на 40 языках, по его сценариям поставлено около 10 фильмов. Он был самым переводимым казахстанским писателем на Западе, во Франции его называли «Морис Симашко, открывший Восток».

Он стал первым казахстанским автором, опубликовавшимся в Москве в самом популярном литературном журнале «Новый мир».
Морис Симашко был и остается выдающимся прозаиком, который, по словам Мурата Ауэзова, умел проникать в иные миры.

Его пронзительные рассказы, вроде «Писание по Бондарю» и «Бербека», уводят нас в детские воспоминания, а повесть «Гу-га» стала первым в своем роду книгой, раскрывающей тему штрафных батальонов.

- Морис Симашко — писатель мирового масштаба, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия, а также номинант международного ПЕН-клуба на Нобелевскую премию по литературе. Его труды, пронизанные глубоким пониманием человеческой души, всегда откликаются в сердцах читателей. Они же находят в его произведениях не только великое искусство, но и истинную связь с собой и окружающим миром, - говорится в сообщении Минкультинформа.
 

#юбилей #писатель #литература #Морис Симашко #автор

Популярное

Все
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии № 31
В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
Данил Васильев стал победителем Кубка Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
Подготовиться к большой воде
Межрегиональная ярмарка «Қоныс аудару» («Переселение») стартовала в Туркестанской области
Бата на счастье!
Этностиль выходит на улицу
За каждым обрядом – мудрость народа
Праздник, который объединяет
Сердечной тайны шелковый узор
В Казахстане обсуждались вопросы, касающиеся здоровья 40% населения Земли
Консенсус путем диалога
Задачи для молодых патриотов
Диалог особой значимости
Образ будущего: «Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация»
О чем говорили на курултае
Отмечен существенный прогресс
Глобальная повестка
Высказывание Токаева о казахском языке исказили в соцсетях
Знать свои корни
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Тарифное регулирование при экспорте семян подсолнечника стало камнем преткновения
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
Будущее – за «Болашаком»
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Куда уходит Каспий?
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Кодекс преткновения
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Президент предложил изменить герб Казахстана
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Берут одни, отдают другие
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится

Читайте также

Не стало известного казахского писателя Жумабая Шаштайулы
Сборник «История театра казахов Монголии» издан в Казахстане
Президентскую литературную премию вручили молодым писателям…
Найдено уникальное собрание сочинений Ильяса Жансугурова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]