Классику литературы Морису Симашко – 100 лет

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Симашко - автор 20 книг, изданных рекордными тиражами более чем на 40 языках, по его сценариям поставлено около 10 фильмов. Он был самым переводимым казахстанским писателем на Западе, во Франции его называли «Морис Симашко, открывший Восток».

Он стал первым казахстанским автором, опубликовавшимся в Москве в самом популярном литературном журнале «Новый мир».

Морис Симашко был и остается выдающимся прозаиком, который, по словам Мурата Ауэзова, умел проникать в иные миры.

Его пронзительные рассказы, вроде «Писание по Бондарю» и «Бербека», уводят нас в детские воспоминания, а повесть «Гу-га» стала первым в своем роду книгой, раскрывающей тему штрафных батальонов.