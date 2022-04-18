Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Мажилис
Когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса
Диасов Ораз
корреспондент

Министр юстиции Канат Мусин рассказал, когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса от территорий, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В первую очередь, отметил министр юстиции, меняется система избрания депутатов Парламента РК. Так, если сейчас депутаты Мажилиса избираются на партийной основе, то после принятия соответствующих поправок в Конституцию и конституционные законы «О выборах в РК» и «О парламенте РК» 30% депутатов будут избираться от территории непосредственно казахстанцами, а 70% - через партийные списки.

При этом депутат, который избран от определенной территории от населения, в случае невыполнения им своих обязанностей, предвыборных обещаний, может быть лишен депутатского мандата.

«Это большой шаг вперед… По истечению срока полномочий депутатов 7-го созыва, выборы будут уже проводиться по новой системе - то есть, 30 на 70%. Новые изменения позволяют избирать в Мажилис 29 депутатов от территориальных избирательных округов непосредственно прямыми выборами населения», - сообщил Канат Мусин на брифинге в СЦК.

Кроме того, по его словам, меняется порядок формирования Сената: 10 депутатов вместо 15-ти назначаются Президентом, из них 5 - по его усмотрению, 5 - по представлению АНК.

Парламенту также придаются дополнительные полномочия по даче согласия на назначение высших должностных лиц в Конституционном суде, Высшем судебном совете, решение вопроса о лишении неприкосновенности Уполномоченного по правам человека и заслушивание Мажилисом два раза в год председателя Высшей арбитражной палаты.

«Полномочия Парламента и разделение полномочий Парламента по принятию законов, по преодолению возражений другой палаты или президента - это все усиление роли парламента. Уверяю вас, баланс между ветвями власти существенно меняется», - резюмировал глава Минюста РК.

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