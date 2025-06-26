В Мажилисе наградили лауреатов премии «Парламент сөзі»

Мажилис,Масс-медиа
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов вручил награды победителям премии для журналистов «Парламент сөзі». Лауреаты среди сотрудников средств массовой информации определились в семи номинациях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Мажилис

Открывая церемонию награждения, Ерлан Кошанов поздравил лауреатов премии «Парламент сөзі» и всех представителей средств массовой информации с наступающим профессиональным праздником.

– Трудно переоценить роль журналистов в сегодняшнем обществе. Вы объединяете людей, держите в курсе событий, оперативно донося самую актуальную и важную информацию о событиях в стране и в мире. Для государства особенно ценен ваш вклад в грамотное разъяснение политических и экономических реформ и масштабных инициатив нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. И, конечно, именно через вас люди узнают о законах, которые рассматривают и принимают в Парламенте. Одно дело –принять закон, а правильно донести его до населения – это тоже особая и важная миссия, – сказал Председатель Мажилиса, обращаясь к журналистам.

Спикер Палаты отметил, что на сегодня в Мажилисе аккредитованы более 700 представителей СМИ. Этот список постоянно растёт. Созданы все условия для комфортной работы журналистов. Депутаты активно сотрудничают с масс-медиа в самых разных форматах.

– Дальнейшее развитие нашей страны сложно представить без сильных СМИ. Поэтому сегодня создаются все необходимые условия для всестороннего развития масс-медиа. Вместе с вами мы приняли новый отраслевой закон. Он усилил защиту прав журналистов. Со СМИ сегодня пытаются конкурировать блогеры и другие источники информации. Но государство на системной основе создаёт запрос на серьёзную журналистику, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса отметил, что премия «Парламент сөзі» проводится уже девятый год. За это время наградами были отмечены почти 140 человек. В этом году на участие в конкурсе поступило более 100 заявок. Отбор был непростым. В итоге награды распределились следующим образом:

– «За лучшую печатную публикацию» – Зейін Ерғалиева (газета «Егемен Қазақстан»), Владислав Шпаков (газета «Время»);

– «За лучший телевизионный сюжет» – Асылбек Тойбеков (телеканал «Жібек жолы»), Мейрамгүл Мәдәлі (телеканал «Atameken Business»), Алибек Рзабаев (Первый канал Евразия, программа «Парламент Online»);

– «За лучший видео-фотоматериал» – Алмас Жулубаев (телеканал «Астана»);

– «За лучший интернет- и радиоматериал» – Айгерим Бакпаева (Интернет-портал «Baigenews.kz»), Азамат Тлепов (Казахское радио), Айгерим Тукушева (сайт «Kursiv.kz»), Тамара Вааль (сайт «Vlast.kz»);

– «Специальный репортаж» – Ирина Әлімжанова (национальный телеканал «Qazaqstan», программа «Қос палата»), Алина Шашкина (Интернет-портал «Tengrinews.kz»), Даурен Омаров (YouTube-канал «Адал адам»);

– «За вклад в развитие парламентской журналистики» – Еркін Жұматаев (агентство «Хабар»), Александр Трухачев (телеканал «КТК»);

– Специальная номинация премии «Парламент сөзі» – коллективы сайта «Азаттық рухы» и телеканала «24KZ».

#мажилис #СМИ

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