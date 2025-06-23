Общественная палата при Мажилисе на выездном заседании в Акмолинской области в поселке Бурабай обсудила реализацию на практике закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Заседание прошло с участием Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

В заседании приняли участие члены Общественной палаты, депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, ответственные лица ряда заинтересованных министерств и заместители акимов некоторых регионов, руководители центров поддержки семьи и эксперты.

Предваряя обсуждение, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил, что в начале текущей парламентской сессии совместно с членами Общественной палаты было запланировано проведение совещания на тему реализации поправок по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Подобные заседания в будущем будут проводиться регулярно с целью контроля работы принятых законов и получения обратной связи по ним от общества через экспертов Палаты.

Закон о противодействии семейно-бытовому насилию был принят по поручению Главы государства ровно год назад.

«Бескомпромиссная борьба с бытовым насилием – это твердая позиция нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Закон о бытовом насилии стал наглядным примером реализации принципа «Закон и Порядок» в действии. Он получил высокую оценку со стороны международного сообщества. Уже сейчас можно отметить позитивные сдвиги в уменьшении подобных преступлений. Сегодняшнее заседание позволит нам понять, есть ли необходимость в его дальнейшем усилении», – заявил Ерлан Кошанов.

Общественная палата, по словам её председателя Айдоса Сарыма, ещё до инициирования законопроекта мажилисменами обсудила вопрос и дала свои рекомендации по этой теме. Часть из них нашла отражение в подписанном законе.

«Сегодняшнее выездное заседание проводится с целью ознакомления с реализацией принятых норм закона непосредственно на местах. Нам важен результат. Как закон реализуется на деле? Снизилось ли количество преступлений против женщин и детей? Какая им оказывается помощь со стороны государства? Как работают центры по поддержке семей и кризисные центры?» – сказал Айдос Сарым.

По информации заместителя министра внутренних дел Игоря Лепехи, с начала текущего года к административной ответственности привлечены 46 тыс. семейных тиранов, из них арестованы 14 тыс. человек – то есть каждый третий отбыл наказание в виде ареста. Также вынесены 42 тыс. защитных предписаний.

«Снизилось на треть количество бытовых убийств, причинений вреда здоровью. Меньше стало преступлений, связанных с семейно-бытовыми отношениями: таких как похищений несовершеннолетних – на 83%, фактов неисполнения обязанностей по воспитанию – на 22%», – сообщил замглавы МВД.

Кроме того, по его данным, налажено тесное взаимодействие с кризисными центрами, в которые направлены порядка 3 тыс. женщин. Опрошены порядка 6 тыс. семей, подвергшихся насилию. Выявлено 148 агрессоров, из которых 41 добровольно согласился на психокоррекцию поведения.

При этом, по словам Игоря Лепехи, остаются нерешённые вопросы. Прежде всего, это сложность расследования уголовных проступков ввиду того, что доказать вину становится намного труднее, если подозреваемый отрицает свою вину, а насилие происходит без свидетелей. Затруднительным становится и оказание психологической помощи. Суды её не назначают, поскольку в ряде регионов не определены соответствующие организации здравоохранения.

Об укреплении системы защиты прав детей рассказал вице-министр просвещения Едил Оспан. По его информации, в этом году фиксируется снижение фактов нарушения половой неприкосновенности детей на 21,3% (с 445 фактов за 5 мес. 2024 года до 350 фактов за 5 мес. 2025 года). Снизилось также количество тяжких и особо тяжких преступлений в отношении детей на 8% и 19% соответственно. С начала года по обращениям, поступившим на номер «111», помощь была оказана 537 детям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия.

Глава региона Марат Ахметжанов рассказал, как на примере всего одной Акмолинской области в три раза снизилась статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. Это говорит о том, что закон работает.

По его словам, главным фактором для этого послужил переход от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений с 1 июля 2023 года. Анализ показал, что более 60% таких преступлений оставались в так называемой «серой зоне» из-за страха самих жертв обращаться в полицию, что в дальнейшем приводило к более тяжелым последствиям. Аким области отметил также первостепенную важность профилактических мер для предотвращения и недопущения бытового насилия.

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова обратила внимание на необходимость модернизации системы социального обслуживания и усовершенствования программы подготовки социальных работников.

В настоящее время социальных работников обучают в высших учебных заведениях. Однако учебные программы по этой специальности часто адаптированы только для работы с пенсионерами или социально уязвимыми группами.

По мнению депутата, важно, чтобы социальные работники соответствовали современным требованиям, расширяли сферу своей деятельности и умели сотрудничать со специалистами органов внутренних дел, прокуратуры, правоохранительной и судебной систем.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров рассказал о мерах по сохранению института семьи и брака, приглашенные руководители центров поддержки семьи озвучили информацию о ситуации в регионах. Прозвучали мнения и предложения по совершенствованию существующих механизмов.

Подытоживая обсуждение, Айдос Сарым отметил, что вопросы и темы, которые были затронуты участниками заседания, могут найти своё решение в том числе через инструменты цифровизации.

По мнению депутата, цифровые технологии должны активно использоваться для поддержки семей и населения. Уполномоченные органы работают в этом направлении. По итогам заседания Общественной палаты будут подготовлены и направлены в Правительство соответствующие рекомендации.

Кроме того, на выездном заседании был презентован проект Единой цифровой платформы социальных услуг, которая позволяет мониторить состояние нуждающихся семей и прогнозировать необходимую помощь от местных исполнительных органов. Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о результатах работы двух пилотных проектов в Шымкенте и Карагандинской области.