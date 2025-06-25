Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, Протоколом предусмотрены положения по регулированию внешней электронной торговли. Предполагается создание нового правового института и вида деятельности в сфере таможенного регулирования – оператора электронной торговли, который будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, обеспечивая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли.

В этой связи, Протоколом предусмотрено выделение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок из третьих стран в адрес физических лиц, в отдельную категорию товаров, которая будет называться товарами электронной торговли (в настоящее время товары, приобретаемые на зарубежных интернет-площадках, относятся к товарам для личного пользования).

Кроме того, вводится понятие «оператор электронной торговли» - почтовый оператор, осуществляющий доставку товаров электронной торговли (на сегодня в государствах-членах ЕАЭС проводится пилотный проект по совершению таможенных операций оператором электронной торговли в отношении товаров, приобретенных физическими лицами с использованием сети «Интернет»).

Также вводится новый вид таможенной декларации – декларация электронной торговли, посредством которой будет проводиться декларирование всего объема товаров электронной торговли (в настоящее время товары для личного пользования декларируются только при превышении норм беспошлинного ввоза товаров 200 Евро или 31 кг).