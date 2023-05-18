Когда молчание – золото

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) провело социо­логическое исследование, которое показало, что одним из самых распространенных видов правонарушений в финансовой системе выступает мошенничест­во. При этом наиболее часто используемые схемы связаны с хищением персональных данных с помощью ложных рассылок на фишинговых сайтах и в мобильных приложениях, а также с маскировкой мошенника под работника службы безопасности финансовой организации для обмана граждан в телефонном разговоре с целью получения доступа к личному кабинету в мобильном устройстве.

По итогам социсследования выявлено, что 55,8% респондентов сталкивались с финансовым мошенничеством, из них 34,2% – с телефонным мошенничеством (вишинг), 32,7% – с интернет-мошенничеством (фишинг). Еще 21,6% опрошенных были участниками мошенничества со стороны финансовых пирамид и 11,5% сталкивались с попытками краж денег с платежных карт.

Наиболее часто жертвами мошенников становятся люди пенсионного возраста. Они чаще других передают чувствительную финансовую информацию преступникам и не уточняют данные организации, сотрудником которой представляется звонящий.

Наиболее распространенный сценарий телефонного мошенничества таков: гражданину звонит неизвестный, представляется сотрудником банка или правоохранительного органа, сообщает о попытке кражи денег со счета клиента и предлагает «перевести их на безопас­ный счет».

Расчет делается на то, что владелец счета запаникует и раскроет звонящему данные, которые действительно позволят ему перевести деньги на другой счет, вот только «безопасным» он не будет, деньги окажутся похищенными в считанные минуты.

Для обналичивания денежных средств мошенники привлекают подставных лиц, которые в силу своей доверчивости и желания быстро заработать идут на сделки со злоумышленниками. И именно эти посредники в первую очередь попадаются сотрудникам правоохранительных органов, расследующим подобные преступления.

Итак, что же делать, если вы перевели деньги мошенникам?

Срочно обратитесь в банк и выясните у менеджера, как можно вернуть деньги. Если перевод средств находится в процессе, тогда операцию еще возможно отменить.

Напишите заявление на отмену последней операции и возврат средств. Если перевод все-таки прошел, то незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. В случае признания потерпевшим вы вправе в соответствии со статьей 9 ГК РК обратиться с исковым заявлением в суд на мошеннические действия третьих лиц.

Вместе с тем важно понимать: претензии к банку на действия мошенников могут оказаться бесполезными, ведь, по сути, жертва мошенничества самостоятельно выдает преступникам чувствительную финансовую информацию. Со стороны фининститута операция по переводу денег выглядит как санкционированная и подтвержденная держателем счета.

Технические системы банков хорошо защищены. Именно поэто­му основной упор мошенники делают не на их взлом, а на «взлом» самих вкладчиков.

«Подключите SMS или push-оповещения, чтобы отследить все операции по счетам. Так вы сможете оперативно отреагировать на действия мошенников, а время в этом случае очень важно. Не храните крупные суммы денег на карте, которую вы носите с собой и используете для повседневных трат. Лучше в случае необходимости делать перевод с основного счета или депозита, тем более что большинство внутренних операций в банках являются бесплатными», – рекомендует АРРФР.

Что делать, если мошенники оформили на вас фиктивные кредиты?

Если ваши персональные и платежные данные попали в руки киберпреступников, то они могут взломать онлайн- или мобильный банкинг и оформить кредиты мошенническим способом. Выявить факт незаконного оформления кредита на свое имя можно с помощью кредитной истории, которую нужно проверять регулярно, не реже 1 раза в квартал. Получить персональный кредитный отчет можно в Государственном кредитном бюро, Первом кредитном бюро, ЦОНах или через портал egov.kz.

Если вы стали заложником «чужого кредита», то в первую очередь выясните наименование кредитной организации, в которой оформлен заем, и обратитесь туда с заявлением. Заявление также необходимо подать в правоохранительные органы.

Обязательно потребуйте у кредитора проведения внутреннего служебного расследования. Кроме того, кредитная организация должна предоставить вам копии договора, приложений к нему и документов, удостоверяющих личность, а также реквизиты счета, на который переведены деньги. Вам необходимо будет уточнить данные сотрудника, выдавшего кредит и оформлявшего договор.

В случае отказа кредитной организации в предоставлении документов вы можете подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Если кредитная организация не найдет доказательств того, что деньги по вашему удостоверению получили мошенники, необходимо подать иск в суд по месту жительства о признании сделки недействительной. В случае вынесения судом решения в вашу пользу кредитная организация должна: прекратить требовать с вас оплату долга; списать задолженность; направить в кредитное бюро письмо об исключении информации по чужому займу из вашей кредитной истории.

АРРФР и кредитные организации регулярно напоминают о необходимости следовать ряду важных правил, позволяющих защитить себя и близких от уловок мошенников.

Во-первых, если вам позвонил якобы сотрудник банка и запросил какую-либо персональную информацию, сразу прервите разговор. Помните, настоящий банковский менеджер или операторы колл-центров финансовых институтов никогда не будут запрашивать персональные данные по телефону. Эти конфиденциальные сведения нужны только мошенникам. Если у вас есть сомнения, то самостоятельно наберите официальный номер контакт-центра своего банка.

Аналогичной стратегии следует придерживаться, если вам позвонили якобы из правоохранительных органов. Ни в коем случае не паникуйте, уточните суть проблемы, с которой вам звонит неизвестный, после чего завершите разговор и сделайте самостоятельный звонок на горячую линию организации, от имени которой вам позвонили: МВД РК или районного отделения полиции.

Еще одно золотое правило: не верьте обещаниям в Интернете о баснословных возможностях заработка на фондовом рынке, не проходите опросы для получения доступа к неким «чудо-платформам», позволяющим зарабатывать якобы небывалые деньги. Профессиональные участники фондового рынка никогда не будут обещать гарантированные доходы, так как это, во-первых, запрещено законодательством и, во-вторых, невозможно, исходя из рисковой природы самого рынка.

Ну и наконец – самое главное: никогда и никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты банковской карты, особенно срок ее действия, CVC⁄CVV-код (три цифры на обороте, код проверки подлинности карточки), кодовое слово и остаток денежных средств, SMS⁄push-код для подтверждения совершаемой операции. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте пароль от своего личного кабинета в интернет-банкинге или мобильном приложении. Не пересылайте эти данные по поч­те или в мессенджерах, которые могут быть взломаны.

Как отмечают эксперты в сфере информационной безопасности, следование этим главным рекомендациям в значительной степени обезопасит вас от атак мошенников и сохранит сбережения.