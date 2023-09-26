Когда объявят имена обладателей вакантных образовательных грантов

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министерство науки и высшего образования РК присудило вакантные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО.

Фото: Kazpravda.kz

«Состоялось заседание республиканской конкурсной комиссии. Наибольшее количество грантов присуждено на педагогические и инженерные науки и по направлениям «Информационно-коммуникационные технологии», «Естественные науки, математика и статистика».

По решению комиссии более 4 тысяч поступающих станут обладателями государственного образовательного гранта», – поделились в министерстве.

Списки обладателей грантов будут опубликованы в Telegram-канале и на официальном сайте МНВО 28 сентября 2023 года.

А свидетельства о гранте можно будет скачать на сайте Национального центра тестирования по этой ссылке.

 

 

#Образование #студенты #МНВО #господдержка #гранты

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