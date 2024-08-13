Когда проектов мало, а компаний много

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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В нефтяной сфере страны занято порядка 250 тыс. казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такую цифру озвучил на брифинге в СЦК председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков.

Как отметил эксперт, нефтегазовый сектор выступает сегодня основной опорой отечественной экономики. Чтобы повысить его эффективность, президиум отраслевого союза принимает важные меры, используя многолетний опыт и современные технологии. Например, здесь последовательно работают над защитой интересов всех участников отрасли и обеспечением их развития.

– На каждом этапе планы союза претерпевают различные корректировки в связи с объективно изменившимися экономическими и экологическими условиями. Например, в период пандемии был серьезно воспринят тренд на удаленную работу. Главная цель работодателей состояла в том, чтобы не уволить ни одного работника и не обанкротить ни одну компанию, – отметил глава президиума.

Далее Рашид Жаксылыков рассказал о текущих проблемах и обозначил пути их решения. Так, по словам ­эксперта, проведение проектных работ в Казахстане имеет большое значение, потому как часто возникает вопрос: какая компания будет их осуществлять и чью продукцию приобретать? Заняться этим вопросом поручил Глава государства.

– Есть определенные сложности. Причина в том, что ощущается дефицит сотрудников, способных заниматься интеллектуальными проектами. А слабость технического покрытия является серьезной проблемой не только в нашей республике, но и в других нефтедобывающих странах мира, – отметил глава президиума нефтесервис­ного союза.

Между тем нефтедобыча в последнее время стала бурно обрастать компаниями, оказывающими сервисные услуги по добыче. Причем на каком-то этапе их число превысило само количество нефтяных проектов. Все это привело к тому, что за один проект сегодня конкурируют 15–20 фирм.

– Выигрывает тот, кто предложит самую низкую цену. Но в итоге оказывается, что у него нет средств на качест­венную работу, нет возможности поднять зарплату работникам. Есть только один способ решить эту проблему. Надо вывести наши уже зарекомендовавшие себя компании на мировой рынок. Именно поэтому мы работаем вместе с Минэнерго над повышением экспорт­ного потенциала нефтесервисных компаний, – рассказал Рашид Жаксылыков.

Отметим, что условия добычи нефти и газа в Казахстане одни из самых сложных в мире по ряду причин.

– Мы говорим о высоких температурах, высоком давлении в пластах, резко-континентальном климате, – перечислил генеральный директор ТОО «Karlskrona LC AB» Талгат Алпысбаев. – Для нас это выглядит как усложнение с точки зрения закупа оборудования, которое соответствовало бы требованиям эксплуатации... А такое уникальное оборудование производят две-три компании в мире. Уровень цен на него очень высок.

По словам генерального директора, для решения этой проблемы Казахстану необходимо развивать свои технологии и производство. Тем более, как заверил спикер, в стране для этого есть большие возможнос­ти и ресурсы.

#нефть #брифинг #СЦК

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