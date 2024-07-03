Когда старость в радость

Стоило мне открыть дверь центра активного долголетия «Белсенді ұзақ өмір», как сразу же окунулась в атмосферу праздника. Зал подпевал исполнительнице и подтанцовывал. Кто-то делал это сидя на стуле, а кто-то не удержался и пустился в пляс.

Без Кулимхан Ерсултановой не обходится ни одно мероприятие, а в центре активного долголетия они проходят регулярно. Кулимхан Тазабековне 66 лет, из них 51 год поет и выступает на сцене. Она из категории любителей, но делает это так профессионально, что заслушаешься. В репертуаре исполнительницы песни Зыкиной, Сенчиной, Толкуновой, которые так близки и понятны людям старшего поколения.

– Когда пою, как будто на курорте себя чувствую, – отмечает Кулимхан Тазабековна. – Ни дня без песни прожить не могу. Покойный муж, когда я переживала за что-то или сильно нервничала, всегда говорил мне: «Иди попой». Вот и пою – здесь, в центре активного долголетия, и в хоре «Светоч». В Алматы на конкурсах дважды Гран-при получала, надеюсь, что в августе еще поеду и привезу награду.

Занятия пожилому человеку должны быть по душе. Только так он сможет получать от своего творчества удовлетворение, благотворно сказывающееся на здоровье. В этом убежден еще один солист и неизменный участник концертов 76-летний Жаксыбай Оналбек.

– Я профессиональный исполнитель, в 1969 году окончил культпросветучилище в Ташкенте, – аксакал, воодушевленно исполнив песню «Атамекен», поклонился публике, как настоя­щий артист. – Пою всю жизнь, хотя по специальности работал немного, потому что зарплата была маленькая. Пение мне дает вдохновение, энергию. Хочу петь перед людьми, радовать их. Подбираю в основном патриотические песни. Хочу, чтобы моя Родина прославилась, чтобы о Казахстане знали все.

Хадымат Ибрагимов предпочитает шахматы. Расположившись в мягком кресле, он долго размышляет над очередным ходом, не отвлекаясь ни на музыку, ни на песни. Сегодня перед ним стоит задача обыграть соперника, и, судя по расположению фигур на доске, он упорно идет к цели.

– Я четвертый год хожу в этот центр и каждый раз непременно партию в шахматы сыграю, так сказать, гимнастика для ума, – не отрываясь от шахмат, говорит Хадымат Ибрагимов. – Для здоровья иногда еще и на йогу заглядываю, бильярд в программе обязателен, теннис. Тут все условия созданы. Мне нравится, что здесь мои сверст­ники, с которыми можно поговорить на любую тему. Стараюсь не пропустить ни одно занятие. Ежедневно с двух часов дня до шести вечера ищите меня здесь. Такой отдых – в радость. Иногда мы говорим шутя, что это детский сад для пенсионеров.

В Шымкенте сейчас проживают 86 тыс. пенсионеров. Для них в 2019 году открылся социально-медицинский центр «Асыл жүрек», в 2021-м переименованный в центр активного долголетия. Сейчас у него два отделения. Готовится к открытию нынешним летом еще один такой центр. В ближайших планах местных исполнительных органов значится создание пятого отделения. И тогда пенсионерам каждого из пяти городских районов будет удобно добираться на занятия.

– Выйдя на пенсию, не стоит засиживаться в стенах дома или квартиры, – считает директор центра активного долголетия «Белсенді ұзақ өмір» Мауия Алданазарова. – Тренажеры, занятия йогой, массаж, рукоделие, танцы или пение, изучение английского или арабского языков – это то, на что не удается выкроить время, когда человек работает. На пенсии жизнь только начинается, предоставляя возможность научиться всему, о чем мечтал. К примеру, сшить себе новый наряд. Подтянуть фигуру, заодно избавившись от болей в спине и укрепив мышечный корсет. А еще – понежиться в удовольствие на массаже или расстаться с болячками при помощи лечебной физкультуры...

Ольга Федоровна Сумина в июле готовится отметить 87-й день рождения. На этот раз он будет сильно отличаться от нескольких предыдущих.

– Я живу одна, родственников нет, а подруги – кто умер, кто уехал из города, – сетует Ольга Федоровна. – Постоянное одиночество, стены опостылели. Да еще и стало меня корежить, сжимать все мышцы. И тут случайная знакомая рассказала мне про этот центр и даже привела сюда в августе прошлого года. Хочу сказать, что те, кто организовал все это, поклона земного заслуживают. Такие центры важны для нашего возраста. Все по уму сделано, отношения между людьми прекрасные. И в физичес­ком смысле для меня это вторая жизнь, подарок судьбы.

Первым делом Ольгу Федоровну обследовали медики, рекомендовав занятие йогой.

– Я с первого занятия почувствовала, что это для меня, – говорит Ольга Сумина. – Тело требует физической нагрузки. За этот год пропустила пару занятий, не больше. Когда пришла, проверили давление, измерили рост, вес. В марте опять пошла на медосмотр, и выяснилось, что восстановила два сантиметра своего роста. Стала спину чувствовать, ноги, все по-другому начало работать. Просто чудо. И это заслуга Тани. Она большой профессионал.

Ольга Федоровна так отзывается об инструкторе по йоге Татья­не Полониди. Шесть лет назад школьный учитель вышла на пенсию и пришла в центр, обрадовавшись, что теперь у нее есть свободное время, чтобы сделать все то, что откладывалось чуть ли не десятилетиями.

– Через два года занятий йогой поняла, что это мое, – приз­нается Татьяна Викторовна. – Я записалась в профессиональный клуб, в котором полтора года занималась. Получила сертификат тренера и предложение прийти сюда заниматься с пенсионерами. Для нас, пожилых людей, йога имеет свои особенности. Человек начинает полноценно жить, а не проживать жизнь. Появляются интерес, энергия, активность, настроение совершенно другое, позитивный настрой. Это эмоциональное наполнение, а есть еще и аспект здоровья. Состояние людей заметно меняется. Они через несколько месяцев занятий такие упражнения делают, что не каждый молодой сможет. У той же Ольги Федоровны менее чем за год потрясающий результат!

75-летняя Базаржан Моминова пришла в центр осенью прошлого года, чтобы поправить здоровье.

– Ноги сильно болели, одышка была, а сейчас мне хорошо, – Базаржан Моминова останавливает беговую дорожку. – Мне очень нравится здесь. На тренажеры и лечебную физкультуру хожу, йогой занимаюсь. А еще – на иглотерапию и массаж. Все здесь нравится. Наш тренер Алмагуль очень внимательная, хорошо ведет занятие. Хожу сюда, как на работу, не пропуская. Для меня важны сам процесс, само занятие, все упражнения делаю с удовольствием.

Удовольствие от посещения центра получает и Каинкуль Айнабалаева. 40 лет она проработала бухгалтером, мечтая о танцах и шитье, которые последние три года есть в ее жизни.

– Это тақия – женский головной убор, сплошь ручная работа, – Каинкуль Саметовна демонстрирует результат своего труда. – Для ансамбля танцев шьем, для исполнителей. Сами наряжаемся на праздники, предпочитая национальные костюмы. Здесь здорово. Я всех своих подружек, соседок, знакомых привела.

Айша Конысбаева искусство шитья освоила в детстве. Училась у мамы, в 7-м классе даже платье сшила для своей учительницы. А когда вышла замуж, не до того стало. Но мышечная память сохранила умение, осталось только отточить навыки, что мастерица успешно делает на занятиях и мастер-классах от опытных швей и дизайнеров одежды.

– У пожилых людей больше свободного времени для занятия рукоделием, а это отличная возможность обновить свой гардероб, – убеждена Айша Коныс­баева. – И совсем не обязательно покупать модные и дорогие вещи в магазине, их можно сшить свои­ми руками. Занятие любимым делом открывает второе дыхание.

В центре собираются люди разных профессий, всегда готовые поделиться своими знаниями и умениями, накопленными за долгие десятилетия работы. А еще – душевным теплом, стремлением поддержать друг друга, оказать внимание.

Такое общение создает позитивный настрой и даже способствует созданию новой семьи. За пять лет в центре образовалось четыре пары! Так, 65-летняя Аиниса Бектурганова, в 45 лет оставшаяся вдовой, и 70-летний Амир Байхожаев, потерявший супругу, не скрывают, что счастливы в браке. Их дети и внуки благословили новую семью, понимая, насколько это важно для пожилых людей – иметь рядом близкого человека.