Все внимание – ветеранам

Общество
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеран и труженики тыла получили единовременную социальную помощь. Выплаты произведены в соответствии с решением городского маслихата. Ыскаку Кусаинову, он единственный фронтовик в области Жетысу, выплачено 5 млн тенге. 418 тружеников тыла получили по 112,4 тыс. тенге, по столько же – 16 вдов инвалидов Великой Отечественной войны.

фото автора

Конечно, накануне праздника особое внимание приковано к личности Ыскака Абилпеисовича. Уроженец села Кольбай Алакольского района был призван на фронт в 18 лет. В 1942 году начал службу в Амурской военной флотилии Дальневосточного фронта.

Демобилизовавшись в 1947-м, Ыскак Кусаинов выбрал одну из самых мирных и благородных профессий – стал учителем. После окончания педучилища долгие годы посвятил воспитанию подрастающего поколения, подготовив свое учебное пособие по методике обучения для малокомплектных школ.

У ветерана – внушительный список наград: орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени, медали Жукова и «Ерен еңбегі үшін», а также знак «Отличник Военно-морского флота».

Сегодня Ыскак Абилпеисович – не только почетный гражданин, но и глава большой семьи. Вместе с супругой Бакыш Азбековной, которой уже нет рядом, они вырастили двух дочерей, и аксакала радуют успехами уже не только внуки и правнуки, но и праправнуки.

#Талдыкорган #ветераны #ВОВ #Ыскак Кусаинов

