Когда трудиться не в тягость

Указом Главы государства 2025-й объявлен Годом рабочих профессий. В связи с этим приятно осознавать, что в Казахстане уже долгие годы работают предприятия, которые на протяжении более чем 30 лет независимости страны не перестают держать высокую планку в вопросах поддержки и улучшения престижа тех, кого принято называть «нас­тоящими трудягами». Одно из таких производств – АО «Бахус».

– Мы, наверное, одно из немногих действующих предприятий, которые могут похвалиться стабильностью и практичес­ки безболезненным переходом от социалис­тических норм хозяйст­вования к рыночным отношениям, – рассказывает исполнительный директор АО Ольга Волонихина. – Правда, есть свои аспекты: некоторые наши сотрудники из числа тех, кто работал здесь еще в советские годы, говорят, что у нас сохранился социализм. Но это не совсем так. Просто в свое время за модель построения современного предприятия была взята форма так называемого «капитализма с человеческим лицом», когда бизнес строится не на принципах беспощадной эксплуатации, а с учетом интересов всех членов коллектива. И отношение к специалистам рабочих профессий у нас такое же, как к ИТР. Отсюда и низкая текучка кадров, и высокая производительность, так как люди, видя, что предприятие заинтересовано в каждом их них, работают с большой ответственностью и отдачей.

Все сотрудники, начиная с грузчиков до руководителей высшего звена, питаются в заводской столовой, где полный обед, то есть первое, второе и третье, обходится всего в 600 тенге, при этом меню весьма разнообразное. У предприя­тия есть собст­венные спорт­зал, дом отдыха на горячих источниках, детский садик недалеко от предприя­тия. Про медицинский центр стоит сказать отдельно.

– Сотрудники предприятия здесь могут получить не только экстренную медицинскую помощь, но и проходить комплекс­ное лечение в течение рабочего дня, как это раньше было в ведомственных поликлиниках, – рассказывает врач-терапевт Дамагул Тулеуова. – Одно­временно работники прикреплены по месту жительства, то есть могут обслуживаться и тут, и там. Здесь мы выдаем в случае необходимости больничные лис­ты – пока, правда, только по терапевтической практике. А если пациенты нуждаются в узких специалис­тах, я выписываю направления.

Все назначаемые процедуры, в том числе инъекции, для сотрудников бесплатны. Есть УЗИ-аппарат для обследования органов – не в каждой поликлинике такой имеется! Причем вся аппаратура новая. Действует собственная лаборатория по исследованию анализов. Один раз в неделю, а бывает, что даже дважды, в зависимости от количества обращений, главный гастроэнтеролог города делает в медцентре ФГДС. Функционирует стоматологический кабинет.

Особую роль на предприятии играет профсоюз. Коллективный договор перезаключается раз в три года. При выполнении плана раз в квартал всем сотрудникам выплачивается премия, плюс премию выдают и к двум профессиональным праздникам.

– Кроме того, в случае, если идет переработка, каждый дополнительный час работы табелируется и оплачивается по отдельной ведомости, – уточняет начальник отдела по управлению персоналом, председатель исполнительного комитета профсоюза Кульжанат Чакеева.

Трудовые споры благодаря сильному профсоюзу практически не случаются. Более того, профсоюз помогает решать и более сложные вопросы, такие как назначение материальной помощи в случае болезни сотрудников. Если же силами тред-юниона проблему не удается решить, то при соответствующем обосновании навстречу коллективу идет руководство предприятия.

– Вот сейчас, в связи с переводом времени, нам пошли на такие уступки: мы работаем с 7.30 до 16.30, – объясняет главный технолог винно-шампанского производства Наталья Егорова. – И люди очень довольны. В пробки не попадают, да и домой приезжают засветло.

Что касается профтехобразования, то у предприятия заключен ряд договоров со средними специальными и высшими учебными заведениями. Студентам и учащимся очень удобно проходить практику в историческом здании, к тому же расположенном практически в центре города.

– Здание завода «Бахус» – мес­то действительно историчес­кое, – считает краевед, сертифицированный экскурсовод Евгения Морозова. – Потому что для послевоенной Алма-Аты было просто беспрецедентно взять и вдруг задумать завод шампанских вин. Уникально не только здание, отражающее архитектуру и инженерную мысль после­военной индустриальной эпохи, но и подвальные помещения. При этом завод стал одним из градо­образующих предприятий, вокруг которого начали строиться жилые дома для сотрудников, развиваться инфраструктура.

Особый аспект связан с возможностью повышения узнавае­мости казахстанского бренда за счет организации экскурсий на предприя­тие для зарубежных туристов. Продукция завода уже узнаваема за рубежом, ее с удовольствием приобретают в качестве сувениров. А это очень важно для развития туристической индустрии.

Развитие данного промышленного направления туристической отрасли города должно способствовать повышению прес­тижа рабочих профессий на наглядном примере. Тем более что завод как был, так и остается одним из крупных налогоплательщиков в городскую казну.