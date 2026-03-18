Когда в степи цветут тюльпаны...

Статьи,Наурызнама
Беседовал Михаил Тё

Почему традиционные мотивы обретают новое звучание в моделях на подиуме и в повседневной жизни, рассказывает известный дизайнер, основатель Недели моды Aspara Fashion Week Айдархан КАЛИЕВ.

фото из личного архива

– Айдархан Миралиевич, как национальный костюм помогает нам сохранять связь с традициями?

– Национальный костюм – это не просто одежда, а своего рода живая память народа. В его орнаментах, силуэтах и деталях отражаются история Великой степи и мировоззрение наших предков. Каждый элемент традиционного костюма имеет смысл. Узоры на ткани – не просто украшение, а древний язык символов, передававшийся из поколения в поколение. В них можно увидеть образы степных трав, рогов барана, солнечных лучей, дорог и бескрайних просторов. Орнамент служил своеобразным оберегом, отражал представления людей о гармонии мира, благополучии и защите семьи.

Не менее выразительны и сами силуэты одежды. Свободные линии чапанов и камзолов, теплые ткани, богатая вышивка – все это формировалось в условиях кочевой жизни, когда одеж­да должна была быть одновременно удобной, практичной и красивой. В ней сочетались эстетика и жизненная мудрость степняков.

Когда человек надевает национальную одежду, он словно на мгновение возвращается к своим корням, чувствует связь с культурой и землей, на которой много лет жил его народ. Особенно символично, что это происходит в дни Наурыза – праздника весны, обновления и возвращения к истокам. Национальная одежда становится символом преемственности поколений, напоминанием о богатой культуре и духовных ценностях, которые продолжают жить и развиваться вместе с народом.

– Казахский костюм богат символами и деталями. Какие из них актуальны для современной моды?

– Национальная одежда казахов удивительно современная по своей философии. В ней всегда существовала гармония формы, орнамента и материала. Сегодня все больше модельеров обращаются к богатому наследию степи, переосмысливая традиционные силуэты, узоры и ткани в духе сегодняшней моды. Можно сказать, что в наши дни национальная одежда выходит за рамки сценических костюмов и музейных витрин, постепенно становясь частью повседневного стиля.

Дизайнеров особенно вдохновляют традиционные орнаменты. Наиболее часто в разработках костюмов модельерами, в том числе и мной, используется қошқар мүйіз – один из древнейших символов, который означает силу, благополучие и жизненную энергию. Но, на мой взгляд, важно не просто повторять древние формы, а переосмысливать их, превращать в современную графику.

Также важны другие составляющие традиционного костюма: свободный силуэт, многослойность, использование натуральных материалов.

– Есть ли в ваших коллекциях образы, которые ассоциируются с атмосферой Наурыза?

– Конечно, есть, и их много. Для меня Наурыз – это прежде всего вес­на в степи, пробуждение природы и радость новой жизни. В моих принтах и композиционных решениях можно увидеть цветущую степь, поля тюльпанов, а также ощутить движение вет­ра на бескрайних просторах. Иногда вдохновением становятся и народные игры – их энергия, стремительность и праздничная атмосфера.

Аромат весенней степи однажды вдохновил меня на создание авторского парфюма Tulip, посвященного цветению диких тюльпанов. Мне хотелось передать в нем ощущение того момента, когда степь после долгой зимы словно оживает: воздух наполняется свежестью, солнце становится мягче, а на прохладной еще земле уже появляются первые яркие цветы.

Вообще, тюльпан для меня – особый символ весны и обновления. Эти цветы издавна росли на просторах Казахстана. Когда степь покрывается красными, желтыми и розовыми цветами, она превращается в огромный живой ковер, сотканный самой природой. Этот образ часто находит отражение и в моих коллекциях – в орнаментах, цветовых сочетаниях, плавных линиях силуэтов.

Наурыз становится нас­тоящим источником творческой энергии, напоминает о том, что культура народа, как и природа, постоянно обновляется. Традиции могут получать новое звучание, но их глубокий смысл остается неизменным: это уважение к земле, природе и тем духовным ценностям, которые пере­даются сквозь века.

– Какие цвета и фактуры лучше всего передают дух степи?

– Я всегда считал степь великим художником. Ее цвета и простор вдохновляют меня на новые коллекции. Дух степи – это природная гармония. Это цвета земли и неба, оттенки травы и солнца – бежевые, терракотовые, зеленые и голубые тона. Что касается фактур, то они должны быть натуральными: войлок, шерсть, шелк, хлопок. Такие материалы не только красивые, но и «живые» – они дышат, сохраняют тепло, мягко ложатся в складки. Именно из таких тканей испокон веков соз­давалась одежда кочевников, которая должна была быть удобной в дороге, защищать от ветра и холода, но при этом оставаться легкой и практичной.

Силуэты же дополняют общую картину. Чаще всего они свободные, словно повторяющие движение ветра в степи. В них нет жесткости или излишней строгости – наоборот, линии мягкие, текучие, позволяющие человеку чувствовать себя комфортно. Такая пластика формируется самой природой степи, где пространство открыто, а горизонт кажется бесконечным.

Иногда вдохновение приходит из самых простых наблюдений: как колышется трава на ветру, как меняется цвет степи на закате или как после дождя небо становится особенно глубоким и прозрачным. Все эти впечатления постепенно превращаются в ткани, цвета и формы будущих коллекций.

– Станет ли нацио­нальный костюм частью современной городской моды?

– Сегодня национальные кос­тюмы все чаще можно увидеть не только на сцене или во время народных гуляний, но и в повседневной жизни. Это свидетельствует о том, что интерес к традиционной одежде в обществе растет. Молодежь охотно выбирает элементы традиционного стиля: орнаментальные вставки, вышивку, стилизованные камзолы или платья с этническими мотивами. В этом проявляется стремление сохранить культурное наследие и вмес­те с тем придать ему новое звучание.

Убежден, что сделать национальный костюм частью современной моды возможно и даже необходимо. Традиция должна жить не только в музеях или на праздниках. Задача дизайнера – бережно переосмысливать традицию, сохраняя ее дух и символику. Тогда постепенно она станет частью нашей жизни.

– Айдархан Миралиевич, расскажите о стиле неофольклор, эстетику и философию которого вы активно продвигаете...

– Неофольклор – это своего рода диалог традиций и нынешней моды. Еще в середине 90-х годов я начал работать с этим направлением. Его идея заключается в соединении традиционной культуры и современного дизайна. Это не копирование прошлого, а его новое прочтение. Основная задача разработчика моделей – передать настрое­ние и философию далекой эпохи. В современной одежде, сшитой в этом стиле, могут появляться новые крои и детали, однако сохраняется главное – ощущение степного прос­тора, естественности и внутренней гармонии, которые всегда были частью культуры Великой степи.

Неофольклор популярен сегодня и в Казахстане, и в других странах Азии, особенно в соседних Кыргызстане и Узбекистане.

– Что нужно сделать, чтобы казахский стиль стал узнаваемым в мире?

– Прежде всего – сохранять свою культурную идентичность. Мир сегодня ищет уникальность. А у Казахстана есть богатое наследие – самобытная культура, традиции кочевой цивилизации, народные ремесла, орнаменты с природными мотивами и история Великого шелкового пути. Именно через эти ценности казахстанская мода может говорить с миром и стать популярной.

А для ее продвижения, безусловно, нужны специальные площадки. Одной из них является Aspara Fashion Week, которая была создана для того, чтобы показать, как традиции могут вдохновлять современную моду и объединять дизайнеров из разных стран.

 

Популярное

Все
Возрождение степных ремесел
Дети снова играют в асыки!
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Пять медалей дзюдоистов
Двойной успех в Закопане
Получили шанс на полноценную жизнь
Театр голосов
Автопром: от регламентной модели сервиса к прогнозной
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Шахматный Наурыз
Технологии меняют работу архивистов
Военная семья – надежный тыл
Всегда быть стильным!
«Soltüstık Qazaqstan» – кузница национальной журналистики
Сегодня модно быть здоровым
Женщина на производстве
Стать достойным защитником Отечества
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Победы на турнире Alem Cup
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Женщина на производстве
Сегодня модно быть здоровым
«Soltüstık Qazaqstan» – кузница национальной журналистики
Всегда быть стильным!

