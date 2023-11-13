Коклюш гонится за корью

Общество
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Андрей Кратенко

Два новых случая заболевания коклюшем зафиксированы в Петропавловске.

фото из архива "КП"

С начала года, по данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в Северо-Казахстанской области появилось 10 зараженных этой инфекцией, тогда как за весь прошлый год был всего один больной с таким недугом.

Еще больше заболевших корью. С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 28 случаев заболевания корью.

Коклюш – это инфекционная болезнь, наблюдаемая преимущественно у детей. Особенность коклюша заключается в нарушении дыхательной функции и поражении слизистых оболочек дыхательных путей.

Врачи обеспокоены ростом заболеваемости, который они связывают с тем, что многие североказахстанцы сознательно отказываются от вакцинации. Не случайно большая часть заболевших – это дети, которые не были привиты. Недавно специалисты территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля и медики обсудили в режиме ZOOM-конференции вопрос проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори.

#здравоохранение #Петропавловск #корь #коклюш

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