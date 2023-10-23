Колеса для Айболитов

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Ключи от 18 новых служебных автомобилей вручил накануне Дня Республики руководителям районных ветеринарных станций аким области Нариман Турегалиев.

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Особенно, когда разговор идет о работе ветеринарных служб, которым для своевременного проведения мероприятий в отдаленных селах и на животноводческих точках нужно преодолевать сотни километров.

Как отметил руководитель Западно-Казахстанского областного управления ветеринарии Серик Нурмагамбетов, последний раз деньги для обновления автопарка и материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций выделялись в 2013–2014 годах. Тогда было приобретено 156 спецавтомобилей, 13 автомашин УАЗ с дезинфекционными установками и 16 единиц грузового автотранспорта, специально оборудованных для перевозки санитарных животных, а также офисная мебель, ветоборудование, оргтехника. Однако на сегодня большая часть спецтехники и оборудования морально устарела и физически изношена, большинство машин уже непригодны для передвижения.

Между тем ветеринарная сфера – главный элемент обеспечения продовольственной безо­пасности. Если в прошлом году отрасли было выделено 2 млрд 177 млн тенге, то в текущем – 2 млрд 653 млн тенге.

На средства, предусмотренные в областном бюджете, на приобретение новых автомобилей потрачено 235 млн тенге. Только в нынешнем году зарплата специалистов ветстанций выросла на 22%.

На законодательном уровне принят ряд норм, направленных на оказание мер социальной защиты ветеринарным специалистам и вспомогательному персоналу государственных предприятий и учреждений, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами первой и второй групп патогенности в виде доплат и пособий для оздоровления в размере не менее двух должностных окладов.

Предусматривается внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ветеринарии («О ветеринарии», «О государственном имуществе», «О государственных закупках» и т. д.), в том числе в части подготовки кадров и повышения заработных плат, повышения статуса ветеринарных врачей.

#ЗКО #автомобили #День Республики #ветеринарные станции

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