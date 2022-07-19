Количество грантов на бакалавриат и в резидентуру для врачей увеличили в Казахстане

В Казахстане увеличено количество образовательных грантов на бакалавриат и в резидентуру по медицинским специальностям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В настоящее время в бакалавриат распределено всего 2700 грантов: на специальности «Сестринское дело», «Фармация», «Общая медицина/Медицина», «Стоматология», «Педиатрия», «Общественное здоровье» 2335 грантов, квоты - 365 грантов (дети-сироты, лица с инвалидностью и др.), 20 грантов в рамках международных соглашений.

На магистратуру выделено 325 грантов по специальностям: Менеджмент в здравоохранении, Общественное здравоохранение, Сестринское дело, Фармация, Биомедицина, Медицина, Медико-профилактическое дело.

Так, в 2023 году количество государственных грантов будет увеличено до 1700, в 2024 году - 1800, 2025 году - 2000.



Стоит отметить, что при выделении государственного образовательного заказа резидентуры учитывается потребность регионов согласно заявкам управлений здравоохранения, регионализации и заявкам ВУЗов, НИИ, НЦ.



В целом государственный образовательный заказ на подготовку медицинских кадров формируется с учетом потребности регионов и заявок местных исполнительных органов.



Ежегодно Республиканской комиссией коллегиально распределяются образовательные гранты по специальностям для организаций образования в сфере здравоохранения.



Так, на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы предусматривается ежегодное выделение государственного заказа по направлению «Здравоохранение»: бакалавриат – 2700, резидентура – 1500, магистратура – 325, докторантура – 160 мест.



При этом распределение остродефицитных специальностей формируется комиссионно на основе потребностей и заявок регионов.