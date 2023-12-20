Коллективно к безопасности Свежий выпуск 20 декабря 2023 г. 2:47 52 Марлен Шакимов Делегация Парламента Казахстана во главе со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании совета и пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве. фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал о приоритетах казахстанского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году. – Как вам известно, 1 января 2024 года Казахстан принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. На ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности в Минске Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил приоритеты казахстанского председательства, – сказал спикер Мажилиса. Среди приоритетов – углубление сотрудничества ОДКБ с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопасности, в том числе ООН, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Особую значимость имеет совершенствование нормативной базы в части развития системы подготовки военных кадров, военно-научного и миротворческого потенциала организации. Также планируется усилить совместную работу по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотиков. Отдельное внимание будет уделено развитию практического сотрудничества по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, киберпреступности в зоне ответственности ОДКБ. Ерлан Кошанов также отметил вклад Парламентской ассамблеи ОДКБ в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств – членов ОДКБ с учетом их интересов. Наглядным примером эффективного сотрудничества между парламентами стран-участниц председатель Мажилиса назвал деятельность постоянных комиссий парламентской ассамблеи. – Уверен, что в период председательства Казахстана совместными усилиями и при экспертной поддержке рабочих органов ОДКБ и ее парламентской ассамблеи мы успешно продвинемся в деле укрепления системы коллективной безопасности, – заключил Ерлан Кошанов. #Парламент #Москва #делегация #ОДКБ