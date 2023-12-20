Коллективно к безопасности

Свежий выпуск
52
Марлен Шакимов

Делегация Парламента Казахстана во главе со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в очередном заседании совета и пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал о приоритетах казахстанского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году.

– Как вам известно, 1 января 2024 года Казахстан принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. На ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности в Минске Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил приоритеты казахстанского председательства, – сказал спикер Мажилиса.

Среди приоритетов – углубление сот­рудничества ОДКБ с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопаснос­ти, в том числе ООН, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Особую значимость имеет совершенствование нормативной базы в части развития системы подготовки военных кадров, военно-научного и миротворческого потенциала организации.

Также планируется усилить совместную работу по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотиков. Отдельное внимание будет уделено развитию практического сот­рудничества по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, киберпреступности в зоне ответственности ОДКБ.

Ерлан Кошанов также отметил вклад Парламентской ассамблеи ОДКБ в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств – членов ОДКБ с учетом их интересов. Наглядным примером эффективного сотрудничества между парламентами стран-участниц председатель Мажилиса назвал деятельность постоянных комиссий парламентской ассамблеи.

– Уверен, что в период председательства Казахстана совместными усилиями и при экспертной поддержке рабочих органов ОДКБ и ее парламентской ассамблеи мы успешно продвинемся в деле укрепления системы коллективной безопасности, – заключил Ерлан Кошанов.

#Парламент #Москва #делегация #ОДКБ

Популярное

Все
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Через тернии к звездам
Дома на… дне
В Восточно-Казахстанской области всего 13% полигонов ТБО соответствуют экологическим требованиям
По маршруту попутного ветра
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Невиртуальные медали
Локация с похутукавой
Десятиклассницы области Абай разработали проект под названием «Экобайк»
Победа на День Независимости
Коллективно к безопасности
В снежном плену
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
В борьбе за автономию и исконные земли
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
«Я наполнен тревожными токами века…»
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Победа и гимн а капелла
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Веками храня единство народа
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Как шла борьба за независимость
Босса-нова по-казахски
Мергены показали класс
ЗакОСИть не получится
Скот на 20 млн тенге исчез с фермы в области Абай
Вы выиграли автомобиль и… остались без денег
Еще больше народного участия
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

Общая для всех ценность
«Айбоз» назвал лучших
Вдохновлял трудом и героизмом
Декларация коснется каждого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]