Коллективно к безопасности

В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал о приоритетах казахстанского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году.

– Как вам известно, 1 января 2024 года Казахстан принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. На ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности в Минске Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил приоритеты казахстанского председательства, – сказал спикер Мажилиса.

Среди приоритетов – углубление сот­рудничества ОДКБ с заинтересованными странами и международными структурами, действующими в сфере безопаснос­ти, в том числе ООН, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Особую значимость имеет совершенствование нормативной базы в части развития системы подготовки военных кадров, военно-научного и миротворческого потенциала организации.

Также планируется усилить совместную работу по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотиков. Отдельное внимание будет уделено развитию практического сот­рудничества по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, киберпреступности в зоне ответственности ОДКБ.

Ерлан Кошанов также отметил вклад Парламентской ассамблеи ОДКБ в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств – членов ОДКБ с учетом их интересов. Наглядным примером эффективного сотрудничества между парламентами стран-участниц председатель Мажилиса назвал деятельность постоянных комиссий парламентской ассамблеи.

– Уверен, что в период председательства Казахстана совместными усилиями и при экспертной поддержке рабочих органов ОДКБ и ее парламентской ассамблеи мы успешно продвинемся в деле укрепления системы коллективной безопасности, – заключил Ерлан Кошанов.