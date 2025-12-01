Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты MYSYRLYQ TANYM из серии монет «Идеи мироздания», сообщает Kazpravda.kz

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка c 3 декабря 2025 года.

Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM объединяет древнеегипетское и современное видение мира. На танталовой части монеты изображены египетские боги, на серебряной — символы технологий и их трансформация.

Составная коллекционная монета MYSYRLYQ TANYM изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Общая масса монеты – 162,2 грамма, качество изготовления – proof, номинал – 2 000 тенге, тираж изготовления – 400 (четыреста) штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.