Команда молодости нашей

Беспокойное хозяйство

Тогда это было полноправное отделение, можно даже сказать – «газета в газете», или «редакция в редакции», потому что помимо солидного штата журналистов и фотокоров, здесь были своя бухгалтерия с несколькими сотрудниками, отделы подписки, рекламы, компьютерный центр, отдел охраны и штат водителей.

В общем, целое беспокойное хозяйст­во, поэтому, естественно, что помимо руководителя отделения, в ­корпункте был еще директор в лице Каната ­Уразаевича Букебаева, которого позже обозначили как главного менеджера. В прошлом он был полковником финпола, поэтому держал хозяйственную часть в строгости и полном порядке.

При приемной руководителя была и секретарь-референт Оксана ­Кислицина, впоследствии ставшая офис-менеджером. Это единственный человек, который проработал в корпункте более десяти лет, ни разу не побывав в отпус­ке! Оксана приходила раньше всех, присутствовала, никуда не отлучаясь, полный рабочий день, в том числе и во время эпидемии коронавируса, когда весь коллектив работал в удаленном режиме. Она не только вела документацию, принимала всю поступающую в корпункт информацию, но и следила за тем, чтобы журналисты и фотографы не забывали про задания и вовремя приезжали на место.

...Начиналась весна 2006 года, когда меня, журналиста с солидным стажем, много лет проработавшую на Гостелерадио КазССР, а также в «АиФ-Казах­стан», «Известия-Казахстан», «Столичная жизнь» и других изданиях, пригласил возглавить алматинское отделение ­«Казахстанской правды» Олег Вадимович Квятковский.

Это был профессионал высокого уровня, умелый организатор, талантливый журналист, который хотел сделать из «Казахстанской правды», сугубо официальной, со шлейфом многолетних газетных клише, издание нового типа, отвечающего запросам времени, чтобы оно могло конкурировать со множеством появившихся на рынке независимых тиражных газет.

Надо отметить, что и тираж «Казправды» тогда стабильно держался на уровне ста тысяч экземпляров, правда, не без включения для этого официального государственного ресурса. А Квятковский мечтал, чтобы «Казправда» без давления сверху пришла буквально в каждый дом. Для этого она должна стать читаемой, интересной, востребованной обществом. Газетой нового типа.

Олег Квятковский много делал для воплощения своего замысла, приглашая к сотрудничеству журналистов с именем, умеющих писать по новым стандартам. Он и сам задавал в этом тон: все его публикации, которые появлялись практически в каждом номере, были не похожи на официальные статьи, даже если он писал о каком-нибудь государственном визите или событии международного уровня.

С его появлением на страницах газеты возникли авторские колонки. Первую – «Глазами евразийца» – он начал вести сам. Непременным условием для колумнистов была нестандартная подача материалов, поэтому писать колонки доверяли не всем.

По примеру «Известий» с ее приложением «Неделя» появилась и так называемая «толстушка» – еженедельный 32-страничный номер ­«Казправды» меньшего формата по сравнению с обычным, для которого требовались особо читаемые материалы. Отбирал их, причем очень придирчиво, неизменный редактор «толстушки» ­Сергей Волков.

Как и Олег Квятковский, Сергей ­Волков, можно сказать, «сгорел» на работе. Оба они на взлете, слишком рано и неожиданно для всех ушли из жизни, оставив после себя добрую память...

Хотелось бы отметить, что тогда огром­ное внимание уделялось рознице: чтобы газета была доступной, чтобы ее можно было купить не только в отделениях связи города, но и в каж­дом киоске, на каждом развале, во всех крупных торговых центрах, в вузах и даже в крупных компаниях. Это была борьба не только за тираж, но и за прес­тиж газеты.

Соратники по перу

Говоря о нашем журналистском цехе, хотелось бы начать с Вадима ­Валентиновича Махина, который до меня руководил алматинским корпунк­том. Четверть века проработал он в ­«Казахстанской правде», был обозревателем, заведующим отделом. Но в большую журналистику Вадим Махин пришел не сразу. Вскоре после окончания факультета журналистики КазГУ он был призван в армию, служил рядовым в танковых частях в Самарканде и Ашхабаде, став в итоге майором запаса.

Когда начался афганский конфликт, был командирован туда в качестве советника посольства СССР, курировал общественно-политические вопросы и работу местных органов власти в провинции Газни. Взаимодействовал с отрядом «Каскад», участвовал в боевых операциях.

К журналистике Вадим Валентинович вернулся лишь в начале 90-х после пяти лет партийной работы в структурах ЦК Компартии Казахстана. Сначала это была республиканская газета «Советы Казахстана», а с 1995 года – «Казахстанская правда», которой Вадим Махин оставался верен до последних дней – он ушел их жизни в период эпидемии коронавируса.

Им написаны сотни статей, при этом главной темой и, наверное, самой дорогой для него, была Великая Отечественная война, судьбы воинов-«афганцев». По инициативе Махина в 2005 году был образован Международный фронтовой клуб имени газеты «Казахстанская правда», объединивший живых еще тогда участников войны, к которым вскоре присоединились воины-«афганцы», бойцы легендарного отряда «Каскад», вместе с которым Вадим Валентинович участвовал в боевых операциях.

В 2019 году ушел из жизни самый старший по возрасту журналист корпункта, член Союза писателей Казах­стана, автор ряда книг Эдуард Галиевич Джилкибаев, который был больше извес­тен своим читателям под псевдонимом Константин Кешин.

С нашей газетой его связывало сотрудничество длиною в целую жизнь, ведь первая публикация Эдуарда Галиевича появилась на страницах «Казахстанской правды» осенью 1956 года! Поразительная верность газете! Поистине это была казправдинская эпоха Константина Кешина. Не случайно в 2006 году газета отметила эту верность, посвятив автору и его пробе пера газетную полосу, перепечатав его же публикацию полувековой давности. Тогда это был несколько наивный на сегодняшний взгляд «Поэтический рассказ о нашей молодежи», написанный в духе соц­реализма.

Джилкибаев не сразу стал штатным сотрудником «Казправды». Он был преподавателем и телекомментатором, в 1994-м – завотделом культуры, а потом работал обозревателем. Кино, театр, музыка, живопись, литература стали для него не только темами для публикаций, но и объектом любви. Именно эта любовь вызвала к жизни многие кешинские книги: «Мартовский снег», «Долгая работа», «Собственность автора», «О, Моцарт, Моцарт!», ­«Любовь хулигана. Сергей Есенин и Августа ­Миклашевская», «Пушкинская тетрадь».

Незадолго до его смерти Союз писателей РК издал солидный том, поместив под одной обложкой его новый роман «Корабль королей» и избранные эссе о Пушкине. Эдуар Галиевич был счастлив, что его многолетняя работа увенчалась выходом этой книги.

Еще один старейший сотрудник – Юрий Александрович Лифинцев, который проработал в «Казправде» более 30 лет спортивным обозревателем! Это человек с бойцовским характером, нацеленным на победу. Казалось, что о спорте Юрий Лифинцев знает все, а его знают все именитые спортсмены, ведь им были написаны сотни очерков, интервью, статей и заметок, а все его рукописное наследие тянет на 10-томное издание.

Юрий Александрович обладает уникальной способностью писать быстро, емко, не снижая при этом качества. А то, что Лифинцев – классный журналист, говорит хотя бы такой факт. В 1990-х годах наш спорткомитет вынужден был принять специальное постановление о том, что премию имени ­Сейдахмета Бердикулова, вручаемую лучшему спортивному обозревателю, можно получать лишь один раз. Дело в том, что до этого несколько лет подряд она доставалась только Юрию Лифинцеву. Кстати, культовая газета своего времени «Советский спорт», где печаталась элита спортивной журналистики, не только активно с ним сотрудничала, но и намеревалась сделать своим собкором – помешал развал Союза.

Неизменным спутником Юрия ­Лифинцева был наш фотограф Юрий Беккер, который, как никто другой, мог поймать нужный кадр, что очень важно в спорте, где нельзя попросить повторить рекорд еще раз. Мгновенья надо уметь ловить буквально на лету, что очень хорошо удавалось Юрию Зельмановичу, который до сих пор этим занимается. За многие годы работы в редакции Беккером сделаны тысячи снимков, где представлена вся многогранная жизнь страны. У него не раз проходили персональные выставки, а несколько лет назад он стал академиком Академии журналистики Казахстана.

Говоря о женской команде алматинского корпункта, начну, пожалуй, с Алевтины Донских, которая освещала совсем, казалось бы, не женскую тему – финансы. Дело в том, что по образованию Алевтина – математик, а журналистика поначалу была увлечением. И это тот редкий случай, когда профессия сама нашла человека.

И этой профессией она владела виртуозно и чувствовала себя, как рыба в воде не только в финансовой сфере. Так же четко и увлекательно могла написать любой другой материал, будь то проблема алматинского апорта или премьера итальянской оперы. Алевтина Донских много поездила по миру и, как правило, из каждой зарубежной поездки привозила интересные статьи о житье-бытье наших соседей по глобусу.

Журналист с огромным творческим потенциалом – Ольга Малахова – сейчас живет в Питере. Когда я ушла на пенсию, она сменила меня на посту руководителя корпункта. Много лет вела свою авторскую колонку, постоянно печаталась в «толстушке», умела находить интересные темы, даже ее «обязоны» читались легко. С Ольгой ­Малаховой хорошо работалось, она была абсолютно не конфликтным человеком, всегда готовым прийти на выручку. Это такой «стойкий оловянный солдатик», который становится опорой в любом коллективе.

Наталья Тодорова – тоже из старожилов. Мы с ней были знакомы еще со времен Гостелерадио и «АиФа». Наталья Владимировна занималась проблемами медицины, эта тема обширная и социально важная. Благодаря ей в редакции мог появиться бывший министр здравоохранения Торегельды ­Шарманов или руководитель Центра охраны материнства и детства Нина Каюпова. Тодорова если уж выбирала героя своей публикации, то знаковую личность.

Со своей темой в наш сплоченный коллектив пришла Любовь Шашкова: она поэтесса, автор нескольких поэтических сборников, член Союза писателей Казахстана. В газете она писала в основном о литературе, несколько лет вела авторскую колонку «ПроЧтение». Сейчас она – народный писатель ­Казахстана, заместитель главного редактора журнала «Простор», продолжает ­Любовь Константиновна сотрудничать и с «Казправдой».

Раушан Шулембаева специализировалась в основном на общественно-политической тематике, в поле ее зрения были национальные театры – корейский, уйгурский, немецкий. Из-под ее пера выходили статьи о казахстанской науке.

Галие Шимырбаевой особо удаются статьи о культуре. Это один из авторитетных журналистов газеты. Сегодня она, как и Юрий Беккер, продолжает активно работать, особо уделяя внимание нацио­нальному кино, отечественным литераторам и музыкантам. Очень важно, что Галия – двуязычный журналист, она свободно владеет ­казахским и русским языками, у нее легкий стиль, она умеет разговорить человека, «вытащить» из него интерес­ную информацию и в итоге сделать читаемое интервью.

В алматинском корпункте работала и Марина Михайлова – внучка известного многолетнего главного редактора «Казахстанской правды» Федора ­Михайлова и племянница писателя Валерия Михайлова, который одно время тоже возглавлял нашу газету, а потом руководил «Простором». Хорошим информационщиком зарекомендовала себя Наталья Валуйская – без оперативных небольших заметок еже­дневная газета существовать не может.

Сегодня в алматинском корпункте так же работают увлеченные своей профессией журналисты, которые хорошо знают, что «Казахстанская правда» – это единая команда, что выпуск номера – это совместное творчество. И насколько талантлива команда, настолько интересна и газета.