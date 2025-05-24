На место дислокации казахстанского миротворческого контингента командующий миссии ООН «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением» генерал-майор Анита Асма прибыла с ознакомительным визитом, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Это ее первое посещение миротворческой базы после произведенной ротации роты. Генерал-майор Анита Асма подчеркнула, что казахстанское подразделение является резервом командующего и, в случае инцидента, будет выполнять задачи по эвакуации, спасению и защите персонала ООН.

Командующий миссией UNDOF выразила уверенность в том, что высокий профессионализм казахстанских миротворцев позволит им успешно выполнять все возложенные на них задачи.