Для проведения всестороннего и объективного служебного расследования ситуации, связанной с деятельностью детского дома «Баганашыл», в Алматы прибыла комиссия Администрации Президента РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат г. Алматы

Члены комиссии встретились с воспитанниками, руководством и сотрудниками учреждения, а также с представителями системы образования.

В рамках проверки представители Администрации Президента ознакомились с условиями проживания и обучения в детском доме, осмотрели здания прилегающей инфраструктуры.

«Сейчас ведется сбор и анализ документации, связанной с принятием решения о переезде. Отдельное внимание будет уделено соблюдению всех социальных и правовых гарантий, предусмотренных законодательством в отношении детей-сирот. Проверка ведется с приоритетом на защиту прав и интересов детей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как полицейские принудительно сажают детей в автобус для их переезда в город Конаев. Ситуация получила скандальный окрас, поскольку пользователи соцсетей усомнились, что здание детдома является аварийным, были предположения, что земля под зданием является лакомым кусочком для застройщиков.

Ознакомившись с ситуацией, возникшей вокруг намеченного переезда воспитанников детского дома «Баганашыл» из Алматы в Конаев, Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять данный объект на баланс города.



По поручению Главы государства переезд детей был отменен. Сообщалось, что в связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией Президента.