Комиссия по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда возобновила работу

Деятельность комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом

Фото: пресс-служба ВАП

В Казахстане возобновила работу Комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату (ВАП)

Изначально, с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Нацбанка РК, а с 2020 года ее рабочим органом стала ВАП.

В настоящее время деятельность комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом. После длительного перерыва 21 февраля в ВАП состоялось заседание под председательством Алихана Смаилова.

В нем приняли участие должностные лица Администрации Президента, Национального банка, Генпрокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, АФМ, КНБ, Минфина, депутаты Мажилиса и Сената. Глава государства Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул особую роль и значимость Национального фонда в своем Послании народу в сентябре прошлого года.

«Средства Нацфонда в первую очередь должны служить интересам нашего государства и использоваться для достижения стратегических целей, а не обслуживать зарубежные финансовые институты. Нацфонд выступает важнейшим инструментом обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности, поэтому требуется эффективное управление им», — сказал президент.

В ходе заседания руководитель комиссии Алихан Смаилов отметил, что подходы к проведению мониторинга за законностью и эффективностью расходования средств Нацфонда будут актуализированы.

«Нам необходимо перезапустить работу Комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это в том числе связано с запуском президентской программы «Национальный фонд – детям».

«Осуществляемые трансферты из Нацфонда должны обеспечивать экономический возврат. Эти средства не могут расходоваться на незначимые цели. Такую задачу поставил глава государства», — подчеркнул председатель ВАП.

По его словам, задачами на предстоящий период станут проверка средств, выделенных из Нацфонда на поддержку экономики на льготных условиях; формирование предложений по перераспределению средств Нацфонда на более приоритетные направления или их возврату.

В рамках заседания участники обсудили вопросы обновления состава Комиссии, регламентации ее деятельности в новом формате, повышения качества формируемых заключений и т.д.

Напомним, Комиссия по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда РК, является консультативно-совещательным органом. Она была создана распоряжением президента РК в 2014 году.