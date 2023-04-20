Коммунальное предприятие оштрафовали на 120 млн тенге в Алматы

Энергетика, Общество
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После жалоб жителей принято решение безвозмездно передать на баланс города электрические линии протяженностью 4,2 км.

Фото: пресс-служба акима Алматы

В Алматы одно из коммунальных предприятий после жалоб местных жителей оштрафовали на крупную сумму. Также эта компания передала на баланс города электрические линии протяженностью 4,2 км, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Во время встречи с жителями Бостандыкского района аким города Ерболат Досаев пообещал улучшить условия подачи водо- и теплоснабжения.

«Будет проведена реконструкция 25 км инженерных сетей. Заменят более 6 км водопроводных сетей и 0,9 км теплотрассы, а также отремонтируют 16,5 км высоковольтных электрических кабельных линий и 1,5 км подземного газопровода», - сообщила пресс-служба акимата.

Кроме того, с июня текущего года по апрель 2024-го обновят 47,2 км электросетей на присоединенных к району территориях. Все это позволит обеспечить качественным водо- и теплоснабжением порядка 150 тысячам горожан.

Также аким отметил проведенную акиматом работу по недобросовестному поставщику услуг, вызывавшему нарекания жителей.

«Что касается некачественных услуг электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые жителям мкр. «Ерменсай» оказывало ТОО «Городское предприятие водоснабжения Водснаб», бывшее ТОО «Орхан», хотел бы сообщить, что принято решение безвозмездно передать на баланс города электрические линии протяженностью 4,2 км. Сама же компания оштрафована на 120 млн тенге», - сообщил аким Ерболат Досаев.

#Алматы #вода #штраф #ЖКХ #электроэнергия #коммуслуги

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