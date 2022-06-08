Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Компании обяжут раскрывать своих собственников в Казахстане
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в законодательство и КоАП по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как отметил депутат Сергей Симонов, в текущем году Казахстану предстоит пройти второй раунд взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Выездное мероприятие ЕАГ было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года. 

Согласно проекту законодательных поправок, предлагается: обязать юридические лица раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, а также распространить законодательство о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства. Также вводятся нормы по замораживанию средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. 

Кроме того, проектом усиливается  уголовная ответственность за легализацию преступных средств и уголовное наказание в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ. Также устанавливается административная ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем. 

Поправками планируется также наделить должностных лиц органов финансового мониторинга полномочиями составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.

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