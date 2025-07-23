Сроки по поступлению в магистратуру назвали в Миннауки
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Министерство науки и высшего образования представило календарь для поступления в магистратуру в высших учебных заведениях страны, сообщает Kazpravda.kz
- Комплексное тестирование: с 21 июля по 10 августа;
- Прием заявлений на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 12 по 18 августа;
- Прием документов для обучения на платной основе: с 15 по 28 августа;
- Объявление списка обладателей грантов: до 25 августа;
- Зачисление в ОВПО: до 28 августа.
В ведомстве рекомендуют уточнять актуальную информацию на официальных сайтах и страницах ВУЗов и не пропускать другие важные даты приема на предстоящий учебный год.
Подробнее о том, как проходит прием заявлений для участия во вступительном экзамене в докторантуру, можно прочитать здесь.