Прием заявлений в докторантуру стартовал в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Экзамен пройдет с 4 по 20 августа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Начался прием заявлений для участия во вступительном экзамене в докторантуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Сегодня начался прием заявлений на участие во вступительном экзамене в докторантуру, который продлится до 3 августа 2025 года. Экзамен пройдет с 4 по 20 августа.

Регистрация для участия во вступительном экзамене осуществляется на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.

В ведомстве напомнили, что при поступлении в докторантуру можно выбрать только одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ.

В случае, если поступающему необходимо внести изменения в поданное заявление (город сдачи тестирования, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования), ему предоставляется возможность редактирования или удаления заявления до закрытия базы приема заявлений (до 3 августа).

Информация о месте и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 9 августа.

Вступительный экзамен включает в себя собеседование, написание эссе и экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы. В целом, максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка собеседования – 30 баллов, эссе – 20 баллов и экзаменационных вопросов по профилю – 50 баллов.

Пороговый балл для участия в конкурсе на поступление в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.

Для поступления в докторантуру необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ, а также сертификат, подтверждающий владение иностранным языком. Лица, имеющие сертификат TOEFL ITP, сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала ВЭД.

В министерстве отметили, что с 2024 года понижены пороговые уровни сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, до уровня B1. Также в перечень принятых сертификатов включены TOEIC и Duolingo English Test.

С 2024 года у поступающих появилась возможность поступить в докторантуру по программе докторов по профилю. Для данной категории поступающих не требуется наличие сертификата, подтверждающего знание иностранного языка. Кроме того, они не пишут эссе на вступительном экзамене.

Максимальная оценка – 80 баллов, из них оценка собеседования – 25 баллов, рекомендательное письмо от предприятий и организаций (при наличии) – 5 баллов и экзаменационных вопросов по профилю – 50 баллов. Пороговый балл – не менее 50 баллов.

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