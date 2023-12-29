Кому достанутся права на знаменитого Микки Мауса?

С 1-го января будущего года мульт-герой Уолта Диснея Микки Маус станет общественным достоянием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу BBC News

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Как пишет газета Times, несмотря на все усилия правообладателя, компании Disney, образ самого знаменитого в мире грызуна смогут бесплатно использовать режиссеры, сценаристы и художники по всему миру.

Речь, правда, идет о самой первой, черно-белой версии Микки, который впервые появился в немом коротком фильме 1928 года «Пароходик Вилли», спас от разорения компанию Уолта Диснея и заложил основы мировой мультипликации.

В соответствии с американским законом об авторских правах, который на протяжении жизни Микки Мауса под давлением Disney несколько раз менялся, за что в насмешку даже получил название «Закона о защите Микки Мауса», монополию можно сохранять 95 лет, и срок этот вот-вот истечет.

«Это большое событие, — заявила в интервью изданию Variety директор Центра по изучению общественного домена при Университете Дюка Дженнифер Дженкинс. — Все копирайт-сообщество ожидало его с огромным воодушевлением, и наконец-то это свершилось».

Компания Disney утверждает, что и дальше будет пристально приглядывать за тем, как используют ее самого знаменитого персонажа.

«Микки продолжит играть роль глобального посланника компании Уолта Диснея в наших историях, парках развлечений и товарах, ну а мы, разумеется, будем и дальше защищать авторские права на более поздние версии Микки Мауса и другие материалы, защищенные копирайтом». — говорится в заявлении компании Disney.

Кстати, «Пароходик Вилли», — не единственная широко известная интеллектуальная собственность, которая передается в общественное пользование. Дженкинс опубликовала целый список книг, пьес, фильмов и музыкальных произведений, у которых истекает срок действия авторских прав. Среди них — роман «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Лоуренса, «Орландо» Вирджинии Вулф и фильм Чарли Чаплина «Цирк».

О том, какая судьба может ожидать «беззащитного» с точки зрения авторских прав мышонка, можно судить по Винни-Пуху. Вскоре после того, как в прошлом году истек копирайт на книгу Милна, Винни и его теперь уже подельник Пятачок появились в фильме-страшилке «Винни-Пух: кровь и мед», где медвежонок с поросенком превратились в кровожадных убийц и терроризируют Кристофера Робина и его приятелей, которые забрели в Зачарованный лес.

Однако Микки защищен получше. Он по-прежнему остается товарным и корпоративным знаком компании Disney и идентификатором ее бренда, а закон запрещает любое использование такого персонажа, которое может ввести в заблуждение потребителей.

Впрочем, как полагает профессор права из Университета Южного Иллинойса Цви Розен, решать, что можно и что нельзя делать со знаменитыми персонажами, в конечном счете, будет суд.