Кому достанутся права на знаменитого Микки Мауса?

С 1-го января будущего года мульт-герой Уолта Диснея Микки Маус станет общественным достоянием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу BBC News
Как пишет газета Times, несмотря на все усилия правообладателя, компании Disney, образ самого знаменитого в мире грызуна смогут бесплатно использовать режиссеры, сценаристы и художники по всему миру.
Речь, правда, идет о самой первой, черно-белой версии Микки, который впервые появился в немом коротком фильме 1928 года «Пароходик Вилли», спас от разорения компанию Уолта Диснея и заложил основы мировой мультипликации.
В соответствии с американским законом об авторских правах, который на протяжении жизни Микки Мауса под давлением Disney несколько раз менялся, за что в насмешку даже получил название «Закона о защите Микки Мауса», монополию можно сохранять 95 лет, и срок этот вот-вот истечет.
«Это большое событие, — заявила в интервью изданию Variety директор Центра по изучению общественного домена при Университете Дюка Дженнифер Дженкинс. — Все копирайт-сообщество ожидало его с огромным воодушевлением, и наконец-то это свершилось».
Компания Disney утверждает, что и дальше будет пристально приглядывать за тем, как используют ее самого знаменитого персонажа.
«Микки продолжит играть роль глобального посланника компании Уолта Диснея в наших историях, парках развлечений и товарах, ну а мы, разумеется, будем и дальше защищать авторские права на более поздние версии Микки Мауса и другие материалы, защищенные копирайтом». — говорится в заявлении компании Disney.
Кстати, «Пароходик Вилли», — не единственная широко известная интеллектуальная собственность, которая передается в общественное пользование. Дженкинс опубликовала целый список книг, пьес, фильмов и музыкальных произведений, у которых истекает срок действия авторских прав. Среди них — роман «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Лоуренса, «Орландо» Вирджинии Вулф и фильм Чарли Чаплина «Цирк».
О том, какая судьба может ожидать «беззащитного» с точки зрения авторских прав мышонка, можно судить по Винни-Пуху. Вскоре после того, как в прошлом году истек копирайт на книгу Милна, Винни и его теперь уже подельник Пятачок появились в фильме-страшилке «Винни-Пух: кровь и мед», где медвежонок с поросенком превратились в кровожадных убийц и терроризируют Кристофера Робина и его приятелей, которые забрели в Зачарованный лес.
Однако Микки защищен получше. Он по-прежнему остается товарным и корпоративным знаком компании Disney и идентификатором ее бренда, а закон запрещает любое использование такого персонажа, которое может ввести в заблуждение потребителей.
Впрочем, как полагает профессор права из Университета Южного Иллинойса Цви Розен, решать, что можно и что нельзя делать со знаменитыми персонажами, в конечном счете, будет суд.
«Кто-то обязательно сделает что-то, за что Disney подаст на него в суд, — считает он, — и это практически неизбежно».