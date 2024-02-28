Конфликт интересов

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Жанат Сисекенова

На очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам противодействия терроризму и коррупции были озвучены результаты анализа деятельности местных исполнительных органов.

коллаж из архива «КП»

В частности, департаментом Агентства по противодействию коррупции выявлено наличие конфликта интересов у субъектов квазигосударственного сектора в сферах здравоохранения, строительства и спорта. Главной причиной определено отсутствие должного контроля со стороны вышестоящих госорганов.

Антикор контролирует и строительство проблемных объектов на территории области. Утвержден план совместных мероприятий, в рамках которого завершены работы на четырех объектах. Подводя итоги совещания, аким области Асхат Шахаров, основываясь на предложениях департамента, поручил своему аппарату провести служебное расследование и по его итогам устранить все допущенные нарушения, привлечь виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответствен­ности в соответствии с действующим законодательством.

Также был сделан акцент на необходимости усилить профилактичес­кую работу по противодействию терроризму.

Асхат Шахаров призвал членов межведомственной комиссии работать слаженно, иначе к системе государственного контроля будет недоверие со стороны населения. Представители госорганов в ходе встреч с населением должны обсуждать конкретные пути решения проблем. Как говорится, один в поле не воин.

#заседание #коррупция #Антикор #терроризм #контроль

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