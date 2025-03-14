Конфликт в ресторане перешел в поножовщину в Кызылорде

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Правонарушителя приговорили к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суды 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый, находясь в ресторане после словесной перепалки с потерпевшим, просил его выйти из ресторана для решения конфликта.

Подсудимый, держа в правой руке нож, воспользовавшись пьяным состоянием потерпевшего, ударил в локоть правой руки, тем самым нанес телесное повреждение.

«Вина подсудимого подтверждается протоколом осмотра-проверки места происшествия, протоколом осмотра-проверки видеозаписи, заключением судебно-медицинской экспертизы, заключением судебно-биологической экспертизы. Подсудимый признан виновным по ч.3 ст.293 УК РК «Хулиганство», ему  назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы», – проинформировали в городском суде №2.

Напомним, недавно в Актобе в больницу с дробовыми и ножевыми ранениями ног доставили нескольких жителей области в возрасте от 18 до 22 лет. 

 

#суд #Кызылорда #ресторан #поножовщина

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