Трагедией закончились поножовщина и стрельба в Актобе

Доставленный в реанимацию один из пострадаших не выжил

Фото: Kazpravda.kz

В Актобе в больницу с дробовыми и ножевыми ранениями ног доставлены несколько жителей области в возрасте от 18 до 22 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Актюбинской области

Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении.

«По «горячим следам» по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны четверо подозреваемых. Все они водворены в изолятор временного содержания», – сообщили в ДП.

По факту убийства и хулиганства проводится досудебное расследование.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника ДП Актюбинской области, отметили в ведомстве.