Трагедией закончились поножовщина и стрельба в Актобе
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Доставленный в реанимацию один из пострадаших не выжил
В Актобе в больницу с дробовыми и ножевыми ранениями ног доставлены несколько жителей области в возрасте от 18 до 22 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Актюбинской области
Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении.
«По «горячим следам» по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны четверо подозреваемых. Все они водворены в изолятор временного содержания», – сообщили в ДП.
По факту убийства и хулиганства проводится досудебное расследование.
Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника ДП Актюбинской области, отметили в ведомстве.